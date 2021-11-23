同何依婷鬥戲！莊思明毒啞「初哥哥」掀高潮

藝人何依婷於無綫台慶劇《十月初五的月光》內首次以女一身份登場，而且向高難度挑戰，一人分飾三角，她亦不負眾望，首集已有亮眼表現！劇情交代她分飾孿生姐妹「莎莎」及「莎華」，先後愛上扮演準大學生的余德丞。利欲薰心的「莎華」與余德丞分手後，繼續四出「收兵」，但當得悉「莎莎」與余德丞發展感情後，竟撒野出手掌摑「莎莎」，最後更離家出走，而「莎莎」最終懷上余德丞骨肉，但為成全對方外出留學，訛稱自己貪錢已另覓新男友，打算獨自撫養小孩成人，豈料在生產過程中撒手人寰。

何依婷豁出去投入「莎華」壞女孩巴辣角色，橫蠻姿態入形入格，其中一場戲講述扮演男主角初哥哥之母的莊思明，誤以為丈夫與「莎華」有染，上門找晦氣，結果「莎華」企硬不肯解釋，令情況惡化，莊思明一時意氣衝入洗手間拿漂白水毒啞初哥哥，將全晚劇情推向高潮。這場戲何依婷與莊思明「高手過招」，二人表現投入，演技令人刮目相看。而何依婷扮演「莎莎」慘遭掌摑，頓時要標眼淚，與前輩米雪鬥戲，亦絶不失禮。

雖然無論劇集製作特輯及事前宣傳稿均指出劇集取名《十月初五的月光》，是因主角嬌姨（又名Q姨）生日正值十月初五、而非取景地在澳門，但仍有網民及媒體有所誤會，就相關現象問監製陳志江回應，他說：「咁都係因為之前嘅《十月初五》太深入民心。其實之所以叫《十月初五的月光》，係想將Q姨我為人人嘅精神發揚光大，初五係圓月之前必經階段，正如人生，冇經歷過遺憾又點會明白圓滿嘅意義。」