霍建華為林心如「坐監」　另類放閃網民勁Buy

台灣男星霍建華早年憑內地劇《仙劍奇俠傳三》在內地爆紅，逾10年來把事業中心放在內地劇界，2017年和「三金影后」周迅合演的內地劇《如懿傳》，令其身價更上一層樓，惟於2019年拍竣內地劇《築夢情緣》及內地電影《大約在冬季》後，至今兩年未有新作。昨日（27日）終於為廣大粉絲帶來驚喜，原來他為太太林心如製作及演出的台劇《華燈初上》客串演出，是他久休兩年來首次演出。

由於《華》之前未有公布霍建華客串的消息，昨日播出的第8集他突然現身，即成為網民熱話，「#霍建華客串林心如新劇」更一度是內地熱搜榜冠軍，5小時內已有逾1.5億閱讀及討論量。劇集交代女主角之一的台灣女星楊謹華，到監獄探訪在囚中的霍建華，他們隔着玻璃窗對話，霍建華跟她說：「姐，我的人生是你給的，要不是你，我這條命早沒了！」

網民大讚霍建華狀態十足，依然保持男神風範，笑言他是「最帥囚犯」，並期待他能和林心如同框演出。由於他們近年常傳出婚變，去年更被拍得在台北當街吵架，直至今年1月網晒攬攬合照，始令傳聞告終。今次霍建華客串演出，可見是全力支持太太之舉，高招寵妻！網民們笑稱是「另類放閃」：「和林心如拐個彎晒恩愛！」、「霍建華高顏，體現超強演技，把最好的都給林心如！」、「太想看夫妻檔合作！」