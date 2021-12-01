梅艷芳終圓未了尋親夢　姨甥惦掛：永遠以你為榮

已故天后梅艷芳終其一生最大憾事，莫過於有負胞姐梅愛芳臨終所託，代為照顧2個愛兒。阿梅生前窮盡心力千里尋親多年，無奈至死仍未能與姨甥相見，如今她離世已17年多，失聯多時的姨甥終於現身，更發表念親恩長文，一句「永遠以你們為榮」，總算達成阿梅的未了願。

12月30日是一代歌后梅艷芳的忌辰，昔日她在舞台過了璀璨一生，惟心底卻留下心事未了。她與姐姐梅愛芳（Ann）感情深厚，無奈Ann於2000年病逝，對她打擊至深，阿梅曾答應她代為照顧最放不下的一對兒子，可惜離世前與姐夫及2個姨甥仔失聯，留下一生都無法彌補的遺憾。

《東方》專訪訴深情：我不斷去找

當年Ann逝世後，其夫潘立德帶同愛妻的骨灰及一對兒子離開香港這個傷心地，而且沒有留下任何聯絡方法，打算重新振作過新生活，而阿梅生前曾接受《東方》深情專訪，透露曾為亡姊尋兒，更向天上的姐姐訴說：「我知你最疼及最掛心一對囝囝，我不斷去找，但始終找不到他們，大家都不知你丈夫帶了兩個兒子去哪，聽說去了北京，但我嘗試找過也找不到，我們跟你一對兒子已失去聯絡，他們有沒有來拜你？」

阿梅一言一語的無奈感，就正如其經典作《似水流年》歌詞：「留下只有思念，一串串永遠纏……」她對2個姨甥的思念一直纏繞心頭，無奈至離開人世仍帶着這份遺憾。Ann離世時，大仔潘文皓只得7歲，細仔潘進皓則只得5歲，這對兄弟當年少不更事，未知姨姨阿梅多年來對他們日思夜想，直至今年，文皓得知阿梅帶着揮不去的傷感離世，對此心痛又難過。

近日有人在社交網發現Ann大仔的帳戶，現已28歲的他身在加拿大溫哥華，照片中的他站在《梅艷芳》電影海報前豎起拇指，並以長文分享觀後感，稱已是第2次看這部作品：「已經數不清我流咗幾多次眼淚，我睇完之後，我嘅情緒也不能夠好輕易咁平復落嚟。」片中Ann說道：「我不知道能不能看着他們長大……」文皓感觸回應：「媽咪，雖然你唔可以喺呢度睇住我同細佬長大，但係我知道你喺天上一直有看顧住我哋……姨姨，你將你嘅生命奉獻咗畀舞台、畀音樂同埋你啲歌迷，無論你喺邊度都好，我都希望你可以感覺到滿滿的幸福，因為到今時今日仍然有好多人愛着你、懷念着你。」

「好好長大」報答親恩

東網透過其身邊友人獲得由文皓提供、他與亡母的舊照，相中見兩兄弟小時候面圓圓，非常可愛，另一張照片更見阿梅演唱時，文皓上台獻花及錫錫她面珠的珍貴畫面。從其友人口中得知，文皓遺憾未能在姨姨離開時陪伴身邊，亦未有機會見其最後一面，更不知曉阿梅原來尋親多年。他揚言不會令亡母失望及擔心，會學習她積極面對困難及挫折的人生態度，同時謹記姨姨說過「只要有信心，沒難事」，將抱着阿梅不輕言放棄的精神活下去，他直言：「媽咪，姨姨，我永遠以你們為榮。」

昨日（30日）東網終與身在溫哥華的文皓聯絡上，他坦言：「看電影後也好想為媽咪及姨姨做點事，但我知道好好長大已是對他們最大的報答。」如同《似水流年》歌詞一樣：「外貌早改變，處境都變，情懷未變」