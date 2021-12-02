當郭奕芯係女神！張敬軒被七仙羽喪求婚

歌手張敬軒（軒仔）的網上綜藝節目《軒公敲碗》，日前播出第三集《軒公不設防》，節目一上架即成熱門影片，隨後1日內更由熱門影片的第3位躍至第1位，上架兩日的收看次數超過41萬次！今次軒仔除了孖住梁祖堯及強尼做主持外，節目後半部更請來堪輿學家七仙羽做特別嘉賓，笑料百出。首先三子一邊飲酒、一邊吹水，由認識經過、訪問及受訪工作等話題開始，原來軒仔跟梁祖堯是因為蔡卓妍（阿Sa）一次的「奧運會」主題生日會而認識，梁祖堯當日以跳水運動員裝束現身：「我淨係着咗一條泳褲。」軒仔笑說：「當時佢身形好好多。」軒仔又大讚強尼是當代主持中最出色的一位，更說起自己以往受訪的不快經歷。

之後三人大談心目中的「娛圈女神」，軒仔的近代女神是郭奕芯、梁祖堯則是薛凱琪、強尼則選阿Sa。但說到最近的熱爆女神，梁祖堯則以「美貌與智慧並重、穿越時空」去形容，軒仔更補上一句「跨越三界」，強尼更說她是「橫空隔世」，之後七師傅就以一襲黑色低胸的One Piece裙登場。今日（2日）有一段絕密製作花絮流出，其中介紹七師傅出場時，軒仔形容對方「東方不敗」的造型為「濟公托世」，十分爆笑！之後七師傅就大放笑彈，隨了為軒仔賜名「柴灣Super J」，又多次向他「求婚」，搞到反應快的軒仔都哭笑不得。

軒仔同七仙羽Battle

好戲在後頭，軒仔提議跟七師傅來場Battle：「因為你嘅語言係你嘅魅力之一，你用你嘅Mood、你嘅感情去朗誦一次《遊子吟》。」七師傅立即朗誦，說到「遊子吟」的作者孟郊的「郊」字時，坐在旁邊的軒仔已忍俊不禁，在讀完「誰言寸草心」的「寸」及「心」後，軒仔就用心指導師傅的發音，七師傅亦有努力學習，最後成功正確發音，軒仔亦表示安慰。