MMA：BTS冇到一樣有獎攞　IU掃5獎成大贏家

韓國年度音樂盛事《Melon Music Award 2021》（MMA 2021）今晚舉行，因為疫情關係，頒獎禮只招待少量觀眾入場，而今年出席的歌手只有IU、李茂珍、Heize、林英雄、MSG Wannabe、TOMORROW X TOGETHER、THE BOYZ、ENHYPEN、Brave Girls及STAYC。

IU勇奪「TOP 10歌手獎」、「最佳女歌手」、「最佳創作人」、「年度專輯獎」及「年度藝人獎」，她表示相隔多時在現場見到粉絲，令她很想開演唱會，又指她快將踏入30歲，很期待自己在30歲後寫的歌，又表示：「今年有很多女歌手的歌我也喜歡，女歌手們加油！」而今年憑舊歌《Rollin》翻Hit的女團Brave Girls則獲得「Hot Trend獎」，女團aespa與男歌手李茂珍一同獲得「新人獎」，aespa亦同時奪得「最佳女團」及「年度紀錄獎」。

至於因為身在美國而未能赴會的爆紅男團防彈少年團（BTS）就奪得「TOP 10歌手獎」、「最佳男團」、「網民票選獎」及「年度歌曲獎」，他們早前與英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay推出合唱歌《My Universe》則獲得「最佳合唱歌」，Coldplay特別拍片感謝大家的支持，又表示希望在疫情緩和後來韓跟樂迷見面。

以下是部分得獎名單

TOP 10歌手獎：aespa、樂童音樂家、ASH ISLAND、NCT DREAM、IIIBOI、防彈少年團、IU、林英雄、李茂珍、Heize

最佳男新人：李茂珍

最佳女新人：aespa

Hot Trend獎：Brave Girls

最佳合唱歌：防彈少年團與Coldplay《My Universe》

最佳企劃歌曲：MSG Wannabe

年度MV：TOMORROW X TOGETHER《0X1=LOVESONG (I Know I Love You)》

最佳演出：THE BOYZ

Global Rising Artist：ENHYPEN

網民票選獎：防彈少年團

最佳男團：防彈少年團

最佳女團：aespa

最佳創作人：IU

年度紀錄獎：aespa

年度歌曲獎：防彈少年團《Butter》

年度專輯獎：IU《LILAC》

年度藝人獎：IU