玩魔術變走朱晨麗？譚俊彥：佢太重搞唔掂！

藝人朱晨麗（朱朱）與譚俊彥（Shaun）今晚（5日）出席《歡樂滿東華2021》排練，2人會合作跳舞及表演魔術，Shaun笑言自從上次在台慶表演跳舞尷尬完後，得朱朱開導：「佢話只要自己覺得唔尷尬，尷尬嘅就係別人。不過今次有好多舞蹈員，加上朱朱又叻跳舞，我只係跳幾個舞步，所以冇問題。（你變魔術係變走朱朱？）我有提出過，不過佢太重搞唔掂。我會玩火，有一定危險性，身邊有兩個拍檔會食火，我就變走啲火。我以前都有玩過吓魔術，我有喺屋企練習畀小朋友睇，佢哋睇咗4、5次之後話：『Daddy，我知道係點。』」

朱朱稱之前跟Shaun在劇集《特技人》中曾一齊跳舞，所以有一定默契，Shaun指朱朱的表演有難度，之前未有人做過，稱讚對方在短時間內做到，大感奇妙，朱朱大賣關子說：「我都好驚失誤，我知道要做嘅時候都好大壓力，我唔係專業人士，佢哋咁睇得起我，我就去學啦！我連生日都掛住練習，有好多朋友約我食飯，我都話唔得。（完全冇慶祝？）生日之前有少少慶祝，唔係所有朋友都一齊，之後再補祝。（緋聞男友何廣沛有冇送禮物？）你哋問番佢。（其他異性呢？）遲啲再約，排緊隊，男女都有。」

為爭視帝造勢？

有指朱朱現專責在不少節目表演，她解釋只是多了綜藝節目，可發揮自己特長，她又交波指Shaun平時甚少跳舞，大家可拭目以待，Shaun笑言：「你哋睇台慶都知，我得對手郁，今次對腳都會郁埋。（你最近頻頻曝光係咪為視帝造勢？）只係咁啱有工作安排，我好少推嘢做，之前做完《男神廚房》再做埋《東華》就可以休息吓，聖誕可以陪小朋友。」問到朱朱會否投Shaun一票，她表示一定會，因為對方是自己首次擔正女一的劇集拍擋。