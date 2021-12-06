【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月初三戊子火除日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：拜師、理髮、動土

忌：置業、納畜、作灶

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：4、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座

無力改變現狀，學習適應總好過不斷抱怨。

金牛座

頭腦要保持清醒，別碰沒把握的投資與生意。

雙子座

花錢要保持理性，應使則使，無謂自討苦吃。

巨蟹座

做好本分就可以，毋須太介懷別人的看法。

獅子座

在社交場合多曝光，有望結識幫到你的人。

處女座

遇上不易相處的人，一不留神易惹上麻煩。

天秤座

在職場競爭中脫穎而出，付出與回報成正比。

天蠍座

跟另一半互相體諒與包容，可令感情大躍進。

人馬座

投資易有斬獲，但不宜太進取，宜見好就收。

山羊座

不甘平凡卻怕自己無法適應改變，心情矛盾。

水瓶座

新機遇就在眼前，宜提起精神，努力爭取。

雙魚座

精神狀態不佳，勉強工作有可能惹上麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）雞 正財旺

（跌）猴 易破財

鼠

家和萬事興，跟伴侶溝通要留意語氣。

牛

穿暖色衣着，予人親切感，可帶來好運。

虎

心情暢快，適合聯誼會友，可盡興而歸。

兔

貴人助力強，遇到甚麼難題也不用怕。

龍

投資運欠佳，宜靜觀其變，勿貿然落注。

蛇

心不在焉，判斷力差，提防破財騙局。

馬

是日沖煞，運勢不過不失，宜保持低調。

羊

心態樂觀，不論工作或理財均如有神助。

猴

容易破財，不可賭博，做事忌輕舉妄動。

雞

正財旺，有利做生意，但不可急功近利。

狗

身心狀態差，出錯機會高，宜好好休息。

豬

情緒不穩，思想負面，謀事要步步為營。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

吃得苦中苦，方為人上人

先天八字命苦的人，無論如何也不可能藉風水助力而達到大富大貴。不要神化風水的力量，以免導人迷信，但風水對人的影響力確實存在，經過布局後也能收得紓危解困之效。八字能令人知所喜忌，適時進退，而懂得運用風水布局，則可令人增強運氣及化煞。

現今跟過往已不同，很久之前，窮人是必須吃苦，富人則是安逸享樂。如今，隨着時代發展，窮人開始不用吃苦，可吃着即點即到的外賣，享受短視頻帶來的愉悅和快感，生活安逸愜意。反觀一些富人，雖然坐擁過億家財，又有知名度，但為了創造更多財富，鞏固自己江湖地位，每天每周每月透過電台、電視、報紙、周刋及利用其他技巧刷存在感，為了精益求精，承受諸多痛苦而不自知，不斷吃苦前行，自我麻醉。

古詩有云：「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來。」意思是寶劍的刀鋒愈磨愈銳利，梅花的香氣則是愈寒愈芬芳。人亦是知此，肯吃苦，能自律，就能達人所不達，見人所未見。

有智者說過：「人生如茶，親品者，細細品嘗餘甘無窮，但若是勉強為之，只會記得入口時的苦澀。」

心持正道，廣積善德，不作孽害人。自己努力學習，增進本身的才能及競爭能力，知命認命，並借助正統風水，以改善宅運。