Peta Jensen　爆乳最吸睛

混血兒係咪零舍索？喺人氣脫星Peta Jensen身上，可能會搵到答案，事關擁有三國血統嘅佢，不但憑住異國風情嘅樣貌而名聞美國四仔界，爆乳身材更係相當吸睛，令人神魂顛倒。

跳舞女郎出身

有人話脫星要成名，美貌及身材必不可少，而將呢句話套用喺Peta Jensen身上，唔難明白點解佢喺四仔界出道後，能夠極速冒起。喺美國佛羅里達州出生嘅佢，擁有德國、英國及愛爾蘭三國血統，自小鍾意曬太陽同跳舞，夢想成為舞蹈員，反而從來冇諗過演出四仔。

高中畢業後，為咗賺取生活費，佢不得不放棄升讀大學，並喺一間夜總會表演跳舞，憑住出眾嘅樣貌及身材，好快成為人氣跳舞女郎，就係咁一跳就跳咗6年。後來，佢被位四仔星探發掘，喺好奇心驅使下佢就去咗面試，結果雙方一拍即合，2014年為著名四仔片廠Wicked演出處女作《Spin Class Ass #2》，跟住又同另一間著名片廠Brazzers演出《Breaking In Miss Jensen》，更成為佢嘅代表作之一。

成名利就

呢兩套作品不但獲得極高人氣及銷量，更令四仔迷及其他片廠對佢刮目相看，半年內佢先後跟Bang Bros、Naughty America、Reality Junkies等著名四仔片廠合作，而講到最勁嘅人氣作品，莫過於由Reality Junkies喺2015年推出嘅《Big Tit Fantasies #4》，同埋Stream Productions及Jules Jordan Video兩間片廠聯手炮製嘅《Bra Busters #6》，前者喺AVN頒獎禮獲得「最佳三人行演出」提名，後者更奪得「最佳男女性愛演出獎」，絕對係實力嘅認證。

成名利就之後，佢開始作多方面發展，同Ariella Ferrera及Katerina Kay兩位天后級脫星合資搞成人娛樂網站，不但為佢賺取人生第一桶金，更吸引到Brazzers跟佢簽一年專屬合約，事實證明呢個強強聯合嘅決定一啲都冇錯，事關喺短短一年間，Peta Jensen不但人氣再攀升，更喺AVN、XBIZ及Spank Bank等多個四仔頒獎禮獲得多項提名，包括「最佳脫星」、「最佳胸部脫星」、「最佳美腿脫星」等，不過阿妹坦言最令佢滿足嘅係，家陣唔使再為金錢而煩惱。

Profile

出生日期：1990年12月24日

身高：170cm

三圍：34DD-26-36

Peta Jensen經過幾年拚搏後，近年開始減產，其中一個原因係佢感到身心疲累，同埋辛苦咗多年，家陣終於搵夠錢，所以要好好咁享受陽光與海灘，如果大家想知佢去咗邊度歎世界，就要Click入佢嘅社交網喇。