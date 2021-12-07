慢性前列腺炎較難察覺

Q：本人今年50歲，有一個困擾着我三個月的問題，早前發覺小便痛且頻密，已進行多次泌尿檢驗，包括超聲波前列腺及膀胱，膀胱未見異樣，但前列腺較大，未有影響小便或前列腺鈣化。驗血、驗尿中沒有血尿、糖尿、上皮細胞、結石或微粒。後來驗到尿液有大腸桿菌，服用了三星期的抗生素，再分兩次檢驗已經唔見有菌。可是，在此期間小便仍有痛且頻密，有時條腰有微痛，睪丸有脹痛感覺，最近再照X光和超聲波，也沒發現問題，留醫一晚檢驗了膀胱，尿液是可以全部痾清的。直到一次夢遺，起身檢查，發覺精液有些黃及射出來時較痛，現在已拿去化驗等結果人本人沒有去紅燈區及進行不安全性行為，以及有一個月沒有夢遺，想知是否患前列腺炎之類？

Kwong

A：男人當發現任何尿道和射精不適，立即前往求醫是非常正確和關顧性健康的做法。閣下之前主要循着前列腺肥大、鈣化、結石等方向去尋找病灶，現時尚在等待精液檢測結果。在此檢驗過程中，閣下既開始懷疑自己患上了前列腺炎症問題，其實可嘗試向醫生提出身體不適會否源於慢性前列腺炎作祟。

慢性前列腺炎是一種傾向隱性的男科疾病，發病時會經常出現會陰脹痛、下腹痛、陰莖痛、腹股溝痛、睪丸痛、尿頻、尿急等一種或多種症狀，症狀愈多，患者愈覺痛苦。射精時或射精後，上述症狀會尤其加重。譬如說，男性患者於「夢遺」或「晨勃」時皆會感到痛楚萬分，甚至突然扎醒，引起嚴重的睡眠質素問題，導致精神緊張、焦慮和情緒不安。

慢性前列腺炎分為「細菌性」及「非細菌性」兩類，原來當中有近90%是「非細菌性」病症。這種「非細菌性」慢性前列腺炎，實在令人相當頭痛，患者像是患上慢性前列腺炎卻驗不出細菌，結果被診斷為病因不確定，只好給患者一些消炎藥或止痛藥，效果治標不治本，患者易因症狀反覆、長時間不斷尾而痛苦。

近年西方醫學界透過臨床研究而開始發現，慢性前列腺炎之所以呈「非細菌性」，主因是有另一些其他致病微生物在男性體內作惡，單憑細菌測試是難以把它們檢驗出來。這些致病微生物包括是衣原體、支原體、寄生蟲、真菌等等，還有各式各樣的病毒，有部分致病微生物跟不安全性行為有關，有部分則無關。若現時的化驗暫未安排進行過嚴格致病微生物測試，閣下可提出要求以準確找出元兇，對準致病微生物下藥，即有機會加快治愈。

李偉儀