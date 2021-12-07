水崎綾女　五星級回歸

酒店有五星級，原來日本女藝人亦有「五星級」，好似家陣當紅嘅藝能天后綾瀨遙，就曾經被選為五星級女郎，至於今日同大家見面嘅水崎綾女亦一樣當選過，足見佢質素同實力都咁強勁！

有明星氣質

提到五星級女郎，呢個稱號係由一間日本藝能事務所選出嚟，歷來只有質素上乘嘅靚女藝人先可以獲選，除咗綾瀨遙之外，仲有經典寫真女優優香同乙葉等，至於水崎綾女正係最後一屆嘅五星級女郎！

今年32歲嘅佢，保養得宜，話佢係20歲出頭都會有人信，而且仲散發出一種高雅美艷味道，相當有明星氣質。身材方面，初出道時帶豐滿感，上圍對F奶夠晒睇頭，近年經過努力做運動之後，胴體顯得更加結實健美，加上肌膚帶古銅色，更富陽光感，比以前更加養眼誘人。

再次行性感

綾女喺2004年參加由藝能事務所舉辦嘅明星選拔活動，獲得「周刊Young Sunday大獎」而踏上藝能人之路，翌年開始拍水着寫真，更被封為「平成生之F奶」稱號。佢嘅演藝事業發展可以話相當順利，出道冇幾耐就獲得拍劇機會，作品包括《甜心戰士 The LiveE》以及極具話題性嘅《今際之國的有棲》等等，之後更殺入電影界，參演過唔少作品，包括《光》同《洗骨》等。

正因為佢喺影視界發展如意，所以搞到停拍寫真已經有9年咁耐，好彩佢最近決定回歸寫真界，相當積極咁拍攝寫真，將其曼妙體態盡情展露，各位觀眾真係有眼福喇！

水崎綾女近期密密為不同雜誌拍攝水着寫真，喺佢嘅社交網就可以留意到相關資訊，亦可以睇到部分嘅性感寫真照，大家千祈咪錯過喇！

Profile

年齡：32歲

身高：5呎4吋

三圍：34F-23-33