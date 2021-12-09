全民造星IV︱東東30強被Foul　Ika「死亡名單」脫險

ViuTV節目《全民造星IV》最新一集（8日）去到第四回合，30強參賽者爭入25強，由人數懸殊的A組20人，對戰只剩下10人的B組。兩組分5局進行對戰，由導師挑選組員放入「死亡名單」，每局比賽落敗的一方，「死亡名單」隊員將被淘汰。A組導師許廷鏗竟然將唱得之人Ika放入「死亡名單」第一位，他說：「其實冇人值得被揀出嚟，Ika唱歌好好，我情願觀眾會戥佢唔抵。」梁祖堯則選了東東：「佢成日都話唔係咁鍾意做女團，我覺得晉級應該留返畀其他人。」

A組打頭陣派出輕鬆5年勝的王牌A1 MOTION，成員包括子涓、芯駖、超酸、Win Win、So Ching、Marf、CK跳唱《T7-Look at how you look at me》，有「神隊友」Marf在陣隊員亦充滿必勝信心，眾人短時間內已經編排好歌曲表演，士氣高昂。雖然主將Marf陣前身體不適，但未有影響她們的演出，唱跳出高水準，甚有女團台型，獲評判大讚演出高水平，馮允謙說：「好有團火，子涓唱功好穩定。」鄭欣宜則說：「Marf、Win Win唱得好清楚，最難得係Marf得19歲就有咁嘅霸氣，佢嘅態度好正。」花姐大讚說：「收工，搵到女團啦。」

B組則「曬冷」10位參賽者總動員出擊以舞蹈配合獻唱《浮雕》，意境帶出生活帶來的衝擊，評判們大讚表演很感動，鄭欣宜說：「同A組嘅表演好唔同，好難選擇，兩隊嘅好，好唔同。方方唱得好穩陣，好倔強、好吸引。」花姐認為表演很沉重，感覺到她們的一條心。

最後賽果A組以4比1大勝B組，Ika暫時安全，而B組的東東則30強止步出局，由零跳唱底子走到30強的她說：「其實本身唔係咁鍾意唱歌、跳舞，但係比賽好好玩，好開心識到一班好朋友同埋導師，自己冇諗過可以走到呢一步。」而Karen則補上B組「死亡名單」的位置。