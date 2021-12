全民造星IV︱東東30強被Foul　Ika「死亡名單」脫險

ViuTV節目《全民造星IV》最新一集(8日)去到第四回合,30強參賽者爭入25強,由人數懸殊的A組20人,對戰只剩下10人的B組。兩組分5局進行對戰,由導師挑選組員放入「死亡名單」,每局比賽落敗的一方,「死亡名單」隊員將被淘汰。A組導師許廷鏗竟然將唱得之人Ika放入「死亡名單」第一位,他說:「其實冇人值得被揀出嚟,Ika唱歌好好,我情願觀眾會戥佢唔抵。」梁祖堯則選了東東:「佢成日都話唔係咁鍾意做女團,我覺得晉級應該留返畀其他人。」

A組打頭陣派出輕鬆5年勝的王牌A1 MOTION,成員包括子涓、芯駖、超酸、Win Win、So Ching、Marf、CK跳唱《T7-Look at how you look at me》,有「神隊友」Marf在陣隊員亦充滿必勝信心,眾人短時間內已經編排好歌曲表演,士氣高昂。雖然主將Marf陣前身體不適,但未有影響她們的演出,唱跳出高水準,甚有女團台型,獲評判大讚演出高水平,馮允謙說:「好有團火,子涓唱功好穩定。」鄭欣宜則說:「Marf、Win Win唱得好清楚,最難得係Marf得19歲就有咁嘅霸氣,佢嘅態度好正。」花姐大讚說:「收工,搵到女團啦。」

B組則「曬冷」10位參賽者總動員出擊以舞蹈配合獻唱《浮雕》,意境帶出生活帶來的衝擊,評判們大讚表演很感動,鄭欣宜說:「同A組嘅表演好唔同,好難選擇,兩隊嘅好,好唔同。方方唱得好穩陣,好倔強、好吸引。」花姐認為表演很沉重,感覺到她們的一條心。

最後賽果A組以4比1大勝B組,Ika暫時安全,而B組的東東則30強止步出局,由零跳唱底子走到30強的她說:「其實本身唔係咁鍾意唱歌、跳舞,但係比賽好好玩,好開心識到一班好朋友同埋導師,自己冇諗過可以走到呢一步。」而Karen則補上B組「死亡名單」的位置。