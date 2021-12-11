紅出香港！Anson Lo贏《MAMA》華語地區新人獎

韓國年度音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》今晚（11日）在首爾舉行，每年《MAMA》除了頒發韓國區的歌手獎項之外，亦有頒發華語地區、日本、泰國、越南及印尼等地的音樂獎項，香港組合Mirror成員盧瀚霆（Anson Lo）今年就勇奪最佳華語地區新人獎，令粉絲十分驚喜！他網上發文感謝：「這輩子也沒有想過，可以在MAMA頒獎禮上看見自己的名字，感激一直支持我的每一位，感恩每一次的演出和工作機會，希望有更多人能夠認識香港音樂、認識香港歌手、認識MIRROR，我會繼續努力！」MIRROR另一人氣王姜濤以英語留言：「You deserve it（你應得）！」

至於人氣男團防彈少年團（BTS）因為從美國返韓後需隔離10天而未能出席，但已獲得全球粉絲票選的TOP 10歌手獎、Worldwide Icon of The Year獎、最佳瞬間獎，以及年度專輯、年度藝人及年度歌曲3個大獎，合共捧走6個獎成為大贏家。至於缺席頒獎禮的女團TWICE與IU分別贏得最佳女子組合及最佳女歌手，BLACK PINK成員Rose亦奪得最佳跳舞女歌手。

此外，今年憑《Next Level》爆紅的女團aespa除獲得最佳女新人之外，還捧走TOP 10歌手獎及最佳跳舞女團獎，最佳男新人則由ENHYPEN獲得，今年憑歌曲《Rollin'》翻Hit的女團Brave Girls則獲頒突破獎。

而相隔近3年合體的限定男團Wanna One因為有工作人員確診而未有現身直播，透過預錄的影片演唱《Energetic》、《Burn It Up》及《Beautiful Part 3》。