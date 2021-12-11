阿嬌重提與賴弘國離婚即喊爆　最不捨呢兩個人

組合Twins合體上由陳魯豫主持的節目《魯豫有約一日行》，去年和台灣「醫界王陽明」賴弘國結束14個月婚姻的阿嬌（鍾欣潼），大方講起離婚後的感受，被問到為甚麼要跟賴弘國結婚？阿嬌說：「我為甚麼結婚，因為我很喜歡他的家庭。他家庭氛圍很好，他爸爸媽媽也是教育很好，博士、老師，很開心的一個家庭。」主持人魯豫就說「所以很多時候，我們真的會因為一個家庭去愛一個人」，阿嬌說大方承認：「對，我是這樣。」甚至離婚時哭得最難過的原因也是「不捨得他媽媽爸爸」。問到會不會後悔跟賴弘國結婚，她說不後悔：「我也是希望得到大家的祝福。」

對於離婚之後有沒有出現新對象？阿嬌似乎覺得有另一半很煩，暫時會單身一段長時間：「我覺得我現在先享受生活，我沒有必要找一個人回來，常常發我脾氣、跟我吵架甚麼的。」對於是否想要第二春，她表示不着急。雖然恢復單身後不急要再拍拖，不過阿嬌透露還是想要小朋友：「如果將來有機會希望能有孩子作伴，然而並不強求。她笑說：「我覺得我基因不差呀！」如果家庭氛圍像賴弘國家那麼好，她確實很願意生小孩，「但可惜就沒有。」