逼爆錄音室！C AllStar原來玩Rock都得

組合C AllStar全新專輯《人類世》中新歌《北極熊的遺言》，是成員陳健安(On仔)首次為圑隊擔任歌曲監製的作品，更邀請了另一隊樂隊Nowhere Boys為新歌擔任編曲工作；Nowhere Boys將於九展Music Zone舉行演唱會，亦禮尚往來，邀請了陳健安擔任其中一場特別嘉賓。

因為《北極熊的遺言》結緣，C AllStar籌備製作studio Live，決定叫埋Nowhere Boys一齊玩，當日分別獻唱了組合的《北極熊的遺言》，以及樂隊的《我在》。

九個大男孩逼爆錄音室，Nowhere Boys主音Van（陳維諾）坦言當日收到陳健安邀請幫忙為《北極熊的遺言》編曲時，既開心又迷惘，他解釋：「其實今次合作真係好開心，但On仔當日畀個demo我哋聽嘅時候，佢已經自己彈晒所有音樂，究竟佢搵我哋做咩呢？但其實呢個做法好好，畀咗一個好好嘅方向我哋，加埋我哋結他手阿Ken嘅音樂效果，令成首歌感覺再凍啲！」

On仔補充：「今次係我第一次幫C AllStar監製歌曲，有時對自己嘅決定會好猶疑，但Nowhere Boys畀咗好多信心我。」為提升歌曲『凍』的感覺，收藏不少古董級音樂器材的結他手阿Ken，在編曲時可說是法寶盡出，Van更踢爆他錄完結他solo時忍不住口說：「今次真係光宗耀祖呀！」

今次studio Live兩個單位除了合奏《北極熊的遺言》，還獻唱了Nowhere Boys的《我在》，主音Van說：「其實真係要多謝C AllStar，為《我在》呢首歌配上佢哋獨有嘅和音，好似有四位天使喺我隔籬唱歌咁，因為首歌本身好rock，我冇諗過可以變成咁，原來C AllStar都可以好搖滾。」