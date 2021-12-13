方力申被塑造花弗形象　關林盛斌太熱情事！

藝人方力申（小方）今日（13日）以學長身份，出席香港運動員就業及教育計劃活動，他表示身為3名「仔女」運動員的導師，都希望能化身「明燈」指點他們避開冤枉路，轉型再投身社會亦會更易：「佢哋太專注運動，欠缺社會技巧、人脈，之後會有個網上工作配對，如果佢哋有興趣做藝人，我都可以幫手鋪路，最鍾意幫人。」

聖誕將至，打趣問可有幫自己做戀人配對？他自爆有被朋友邀請出席Speed dating，但就冇勇氣參加：「有兩個價，680蚊任飲、380蚊一杯嘢飲，好彩冇去，因為有朋友去咗，佢話男士年齡層係30至60歲，個Range都幾大。（點解唔敢去？）怕尷尬，又驚人唔So我！」

提起小方之前都有玩交友App，他大笑話已刪除冇玩：「佢又要我驗證，今次仲要係用身分證，梗係唔制啦！實體又唔敢玩，今年都係要過Lonely Christmas！」是否疊埋心水做鑽石王老五？自稱已到適婚年齡的小方話若然聖誕節有Party，或可嘗試踏前一步認識新朋友，問到為可不找有「金牌媒人」之稱的林盛斌幫手撮合？他抵死「投訴」對方太熱情，反而有反效果：「係兄弟先講佢，當然佢有好多成功例子，但佢次次見到女仔都提我個名，搞到啲女仔覺得我Date過好多人吃不消，已經街知巷聞，其實就未正式介紹過嘅，哈哈！」幾時脫單？小方無奈笑謂已被問足5年：「可想而知我做人幾咁認真！（唔係等於失敗？）都係嘅⋯欠主動，呢啲講出嚟係冇人信，但我發誓依家係單身！」