Susy Gala　巴塞風情　渾身火辣

以前歐洲脫星好難喺美國四仔界打響名堂，但隨住愈嚟愈多優質歐洲索女湧現，加上佢哋嘅演技同床技都相當出色，成為超人氣過江龍揚威歐美脫界，其中就有呢位身材火辣嘅Susy Gala。

性慾旺盛

過往歐洲脫星喺美國四仔界難以獲得人氣，原因係當時歐美脫界分屬唔同公司，彼此間亦冇聯繫，令佢哋缺乏宣傳嘅機會。不過依家就唔同，可以透過社交媒體宣傳，以及誇國合作嘅機會增加，好似Susy Gala咁喺西班牙出道爆紅後，好快就獲得過美國發展嘅機會。

喺西班牙巴塞隆那出生嘅佢，坦言天生性慾旺盛，希望投身四仔界發展，不但能滿足肉體需要，同時亦能搵錢，故此高中畢業後，便到脫星事務所自廌，憑住出眾身材成功獲得取錄，以18歲之齡出道，為西班牙成人影片網站Leche 69演出處女作《La Asignatura Pendiente de Susy》。由於成績唔錯，網站再搵佢演出兩套作品，分別係《Debutantes Espanolas #4》及《Folladas A La Espanola #2》，而呢兩套作品亦成為佢事業嘅轉捩點。

進身天后

原來呢兩套作品係由西班牙著名導演兼男優Nacho Vidal執導，而佢跟美國著名四仔片廠Evil Angel有聯繫，就係咁，令兩套作品喺美國熱銷，同時Susy Gala亦備受Evil Angel注意，後來更邀請佢到美國發展，演出人氣作品《Follow Me #2》。片中佢散發出西班牙女郎嘅熱情，令美國四仔迷深深着迷。跟住佢再演出《Have Fun》，憑住狂野嘅床戰演出，令佢喺AVN及XBIZ頒獎禮獲得多項提名，足見佢實力強勁。

不過講到佢嘅事業高峰，係2017年為Evil Angel演出作品《Nacho Loves Canela Skin》，片中佢跟伯樂Nacho Vidal及人氣脫星Canela Skin合力演出性愛三人行，令四仔迷睇到無比激動無比，除咗獲得極佳銷量外，更喺XBIZ頒獎禮奪得「最佳歐洲脫星」，從此奠定天后地位。

Profile

出生地：西班牙巴塞隆那

身高：175cm

三圍：36D-25-35

貴為天后嘅Susy Gala，雖然擁有超高人氣，但係搵錢始終最實際，近年佢積極搞網上收費直播，吸金力梗係堅勁啦，佢仲話可以拉近同粉絲嘅距離添！