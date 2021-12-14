蘇志威「咒」老婆賣唔出底褲認衰仔　劉小慧嗌到聲沙做女王

組合草蜢成員蘇志威及太太劉小慧以夫妻檔首戰工展會做檔主，不時落舖打躉化身推銷員，後者更自爆賣到失聲，從未擔心過不能回本，只怕唔夠貨賣；而前者亦大力士上身做搬運工人，完全放下藝人光環事事親力親為，難怪吸引成大班街坊圍觀！

日前兩公婆現身會場，雖然攤位「的骰」，但五臟俱全，除了出新招賣內衣褲之外，還有頂級和牛、自家製花膠湯包，見劉小慧一時忙於幫Model公仔換內衣褲、一時見有客到就落足嘴頭Sell產品，全程一腳踢！二人受訪時大耍花槍，小慧「大呻」一開始有被老公質疑賣內衣褲：「佢話我好奇怪，點解賣嘢食又走去賣內衣褲，就係因為我鍾意！」蘇志威即認「衰仔」笑說︰「當街當巷擺晒出嚟，人哋會唔會埋嚟買？好似好尷尬又冇得試，但原來我錯晒，佢不知賣得幾好！」

劉小慧透露暫時內衣褲銷情最理想，率先「跑出」，問到開檔數天是否已經回本？她直認冇擔心過回本問題，唯一是怕賣得太好冇貨︰「開始幾日又未賺到錢嘅。（今次投資咗幾多位數字？）冇乜點投資，廠家咁啱係跟咗我老公幾十年嘅Fans，做呢啲利潤唔會太高，未試過做線下零售，好鍾意做『大笪地女王』，真係好好玩！」蘇志威冧爆話老婆即使做不了工展會小姐，相反可以做工展銷售女王。

因開檔不時要叫賣，劉小慧自爆開工第一日已經講到聲沙，全靠獨門秘密開聲再吸客︰「平時開Live一次過對一千幾百人，依家係一對一，有好多人排隊等住我Sell，加上戴住口罩，搞到講嘢大聲用錯力。」問有甚麼「出口術」招數？蘇志威為妻搶答︰「佢考天才波咋！」問到有今次經驗後，會否心郁郁轉戰開街舖？他們笑說未有諗到太長遠，若然是期間限定店合作都可考慮。