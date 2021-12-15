1萬2千蚊VIP位睇表演！郭富城做跨年騷壓軸嘉賓

由New TV主辦「2021 美麗的夜香港跨年演唱會」將於12月31日晚在中環海濱活動空間舉行，繼早前公布邀請到11個單位歌星，包括林子祥、李克勤、周慧敏、任賢齊、草蜢、杜德偉、泳兒、菊梓喬、曾比特、陳凱詠，主辦方今日（15日）再公布舞台王者郭富城（城城）重磅加盟，擔任壓軸表演嘉賓！屆時郭富城將會聯同其盛大舞群，與現場1.6萬名觀眾一齊倒數迎新年，並將作全球直播，票價更去到12,000元豪華VIP 6座位，可以近距離見到眾歌手表演！

NEW TV總經理陳影彤小姐表示，非常難得亦榮幸邀請到郭富城先生參加今次重磅加盟跨年倒數晚會，因為城城一直忙於拍攝電影，排除萬難先邀約成功。眾所周知城城是香港樂壇極具代表性的舞台王者，佢嘅勁歌熱舞將會令現場氣氛炒熱至最高點。「2021 美麗的夜香港跨年演唱會」預計耗資3,000萬元製作，演唱會除了大型無人機匯演外，倒數前晚上11:55更會作全球直播，更有大型雷射燈火音樂匯演。

城城開心表示：「電影工作是比較緊密，但是我仍然努力騰出檔期參加演出，因為很難得今年可以留在香港和家人及朋友一起倒數跨年，到時我也將會全力以赴演出，送給大家開心悅目的歌舞，迎接新一年。」