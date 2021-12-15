聖誕蛋糕　外形吸睛又好味

在聖誕節派對壓軸出場，必定是美輪美奐是主題蛋糕，坊間的蛋糕店或品牌在這個節日，都會悉心設計出符合主題的出品，好吃之餘又夠精緻，大家在品嘗之前，記得打卡。

打卡之選

夢幻粉紅

聖誕節對情侶而言，是浪漫的代表日子之一，滿滿情調的粉色系蛋糕可能最合對方心意。Vive Cake Boutique於12月推出「Merry VIVE-mas」系列蛋糕，Blushing Tree以漸變粉紅色聖誕樹為造型，內裏是紅絲絨蛋糕配忌廉芝士。另一款Rosy Merry以白色襯托鮮紅玫瑰花，猶如花藝創作。除此之外還有4款不同造型的Pinkalicious Christmas Cupcake Collection，讓各位渡過一個浪漫聖誕。（３日前預訂）

冬日極光

去冰島或芬蘭等地旅遊的朋友，最大期待就是看到極光，在這個12月，La Famille推出的「聖誕極光巡遊」系列聖誕蛋糕，就以冬日極光作靈感設計。「聖誕極光」是雲呢拿戚風蛋糕，切開時內裏是用紫甘藍打造的藍色蛋糕，配日本士多啤梨、雜莓果和北海道鮮忌廉。同樣是藍白色的「聖誕國度」，內裏是朱古力戚風蛋糕和榛子醬。啡色聖誕樹造型的「冬日蒙布朗」，是加入日本梨粒和香梨鮮忌廉的栗子戚風蛋糕，口感豐富。（3日前預訂）

人氣聯乘

在特別的日子，品牌之間的聯乘可吸引粉絲。東海堂和日本的BE@RBRICK及角落小夥伴合作，在這個月分別推出聖誕主題蛋糕。前者推出的士多啤梨忌廉蛋糕，8粒士多啤梨配造型朱古力，再加白朱古力碎和忌廉球，紅白配襯很搶眼。後者有2款造型蛋糕，「雪屋派對」以白熊Shirokuma朱古力爬上雪屋煙囪作背景，周邊是杧果和士多啤梨，色彩繽紛。城堡造型的「夢幻堡壘」，有炸豬排Tonkatsu、企鵝Penguin和貓Neko作裝飾，造型軟萌。（門市有售）

立體聖誕樹

節日來一棵聖誕樹，可加添氣氛。Häagen-Dazs由現時至2022年1月1日推出全新「聖誕樹之約定」雪糕蛋糕，是由18小件雪糕蛋糕堆砌而成，當中有比利時朱古力、曲奇雲呢拿，以及朱古力 × 士多啤梨和朱古力 × 雲呢拿４款口味。再配馴鹿、薑餅人、聖誕帽、八角星星等聖誕裝飾，立體造型很搶眼，欣賞後和朋友分享又方便。12月20日前預訂，可享85折優惠。（4日前預訂）

瑰麗童話活現

無睇過都應該聽過《愛麗絲夢遊仙境》，而帝港酒店集團最新創立的高級糕餅品牌Royal Delights就帶來愛麗絲童話系列與鬼馬蛋糕系列，前者以紅與黑為主色調，用上新鮮時令食材及亮麗外登場，有「愛麗絲夢遊仙境」檸檬藍莓朱古力樹頭蛋糕、「瘋帽子陀錶」熱情果牛奶朱古力蛋糕、「紅心皇后」雜莓意大利芝士蛋糕、「紙牌僕人」海鹽焦糖榛子蛋糕、「柴郡貓」紫薯草莓撻等；後者則有廚神鮑魚紅腸煎蛋飯、人氣拉麵、甜心壽麵等，每一個都可以說集創意玩味於一身，為聖誕派對加添歡樂氣氛。

濃濃可可滋味

素來深得朱古力迷歡心的龍島，今個聖誕除推出多款期間限定朱古力及曲奇禮盒和甜品杯外，還特別聖誕節限定的「閃爍星夜焦糖黑朱古力慕絲蛋糕」，用上比利時72%濃郁幼滑純黑朱古力慕絲、法國香甜焦糖朱古力慕絲及法國忌廉製作而成，配搭朱古力海綿蛋糕，伴以有香脆榛子朱古力脆脆，味道與口感兼備；蛋糕面層以3D立體小鹿、雪花片、羽毛及紅色聖誕球裝飾，滿載歡欣聖誕氣氛。

日本直送繽紛滋味

日本蛋糕及和菓子連鎖店Chateraise於即日起推出日本直送聖誕蛋糕系列，今次款式非常多，並有17款原個蛋糕及10款件裝蛋糕，全部外形繽紛可愛，仲好有聖誕氣氛添！猶如放上聖誕花環的聖誕開心果朱古力梳乎厘芝士蛋糕、有可愛造型嘅聖誕雙色蛋糕，一個有鮮忌廉及朱古力鮮忌廉味道，集兩個「願望」於一身。件裝蛋糕亦是亮點，每一件的的骰骰卻個個有特色，有聖誕老人、聖誕小雪人、聖誕馴鹿、開心聖誕樹等，超可愛，叫人點捨得食呢？

高質配搭

名廚打造

在甜品界，有很多著名的甜品師傅，甜品大師主理的Patisserie Tony Wong，今年以經典聖誕和合家歡為題設計，打造出多款蛋糕，於現時至12月26日供應。薑餅人以榛子朱古力慕斯、焦糖忌廉、海鹽焦糖、榛子脆脆、朱古力布朗尼、朱古力牛油脆餅共5層打造，造型可愛又富層次。聖誕花環由柚子白朱古力慕斯、抹茶忌廉、麻薯、朱古力牛油脆餅、抹茶海綿蛋糕組成。另外還有火車、聖誕老人、紅色保鮮花打造的主題蛋糕，選擇相當多。（部分門市有售，指定款式3日前預訂）

誘人果香

日本人過聖誕節，都會吃士多啤梨蛋糕。日法甜品品牌Kiyoka的主廚松原明日香，在這個12月就推出士多啤梨撻，選用日本士多啤梨配忌廉，輕盈甜美，想感受日本人過節的氣氛，不妨來一口。（4日前預訂）

意式新品

意大利人慶祝聖誕，最愛吃Panettone，Dolce Dolce Kitchen & Gourmet今年除了10年陳醋原味、10年陳醋朱古力及無花果、10年陳醋酒浸車厘子，還有全新的西西里島開心果醬Panettone，表面淋開心果朱古力，盒內有1樽由25%西西里開心果仁加忌廉混合的開心果醬，讓你抹在Panettone，質感軟綿而有果仁香。（現貨有售）

高汁雪糕蛋糕

主打用優質食材製作Gelato的Messina，由即日起推出8款創意搞鬼的造型蛋糕，應節一流。全新系列入面有5款為意式雪糕蛋糕，以及3款可存放長一點時間的Trans Cake；前者包括品牌原創的蘑菇造型意式雪糕蛋糕Dr Evil's Magic Mushroom、三奶蛋糕How Now、Bombe Alaska、Strawberries and Cream及Quad Choc，後者則有Boysenberry Cheesecake、Tiramisu Tart和The Slab，從冰格取出直接享用或轉移至保溫袋保存長達3小時之久。每個蛋糕在外形或色澤上別有風格，更隨時成為派對食桌上的焦點添呢！