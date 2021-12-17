《全民造星IV》20強誕生！Jer自覺唔公平爆喊

ViuTV節目《全民造星IV》昨晚（16日）一集中20強誕生，眾女更會於聖誕節12月25日在九展進行總決賽。昨晚（16日）最後一組由柳應廷（Jer）做導師的「Jer組」出戰，成員包括Alice（許寶恆）、阿Gao（沈貞巧）、夏子涓、方芷欣和黃詠霖，不過此組最終包尾，其他4位導師MIRROR正、副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（Anson Kong），以及ERROR的隊長肥仔（梁業）和阿Dee（何啟華）對她們的成績也大感驚訝。

事後評判及導師要淘汰5位成員名單的討論，他們顯得有點不忍、不知所措，Lokman說：「原來當你去到呢個時刻，真係唔能夠好抽離、好中立咁去睇任何嘢。」阿Jer更哭至雙眼通紅，花姐（黃慧君）說：「阿Jer，我知你好唔想揀，唔想畀意見，但你都要畀意見。」Jer坦言覺得不公平，花姐即說：「比賽從來唔公平，你嗰陣時（《全民造星》）參賽好公平咩？你第一回合畀人淘汰咗啦！公平咩？」

至於晉身20強的包括1號蘇雅琳（Ivy So）、3號邱彥筒（Marf）、4號穎蕎、22號林暐翹、24號曾家瑩（Ariel）、26號陳泳伽（WINKA）、27號姜咏鑫（Ada仔）、28號王家晴（Candy）、34號黃斯琪（CK）、38號沈貞巧（Gao）、40號李芯駖、43號區廷筠（Tengie）、60號楊安妮（Win Win）、62號何榛綦（榛綦）、74號蘇芷晴（So Ching）、79號陳昭煊（超酸）、84號趙展彤（VAL）、87號葛綽瑤（Yoyo）、91號許軼（Day）及95號許寶恆（Alice）。