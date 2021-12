藝人王君馨早前傳出不滿新劇《超能使者》宣傳片及海報被忽視,輸畀同劇劉穎鏇,加上無綫傾續約時不咬弦,有感被冷待,當時已傳出劈炮離巢。

今晨(18號)王君馨於社交網宣布正式與無綫結束14年賓主關係,佢晒出一張戴上四方帽及身穿畢業袍並於無綫55周年布景板前嘅相片,留言:「我畢業啦!」2007年參選港姐奪得亞軍入行嘅佢,直言感覺似一間由BB班讀到高中學校,選美、主持、司儀到演戲生涯,感恩有唔同嘅經歷,又指對唱歌、跳舞及演戲嘅熱誠難以三揀一,全部都獲得滿足感。

之後又逐一答謝每位同事及工作人員,尤其經理人、監製同導演,給予演出機會,最後留言:「我第一日入行就係21歲嘅生日5月5號。今日最後一日亦都有呢個邁向55周年嘅里程碑俾我。It’s been a great journey here and I wouldn’t have changed it for anything because it made me into the person I am today! Thank you TVB!」