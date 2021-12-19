全民造星IV︱Marf成為票王　同姜濤一樣戴帽！

ViuTV選秀節目《全民造星IV》將於12月25日聖誕節舉行總決賽，除了ViuTV高層魯庭暉之外，大美人李嘉欣、歌手謝安琪、導演麥兆輝等將擔任當晚評判，並會進行全球網上直播。今日（19日）舉行記者會，20強參賽者逐一表演及拉票，並講出自己心目中三甲心水，其中Marf（邱彥筒）、So Ching（蘇芷晴）及Day（許軼）成最高票數頭3位。

Marf對於成為票王表示開心，笑言：「多謝大家高抬貴手，不過始終唔係我哋決定，希望大家都踴躍投票。（會唔會因為咁而有壓力？ ）有參賽者支持當然開心，因為大家始終係對手，但入面個氛圍並唔係之前想像中咁惡劣，大家係好融洽。」Marf是唯一1位參賽者戴帽上陣，有網民指她的造型跟當年姜濤一樣戴上「冠軍帽」，她說：「其實係最後一刻先決定呢個造型，個個都係咁㗎啦！」

至於So Ching稱對結果感開心又意外，問到會否因而信心大增？她坦言：「都係比之前好。（備戰成點？）有少少緊張，但相信到時會OK，依家籌備中。」

Day唱歌走音

另外，大熱之一的Day在表演唱歌時走音，她解釋說：「係，因為我太緊張同個音響唔係平時用開，但都唔算好大失誤。（擔唔擔心總決賽都係咁？）我會好緊張，但收到好多人嘅支持，我會化成動力做好啲。」Marf亦代對方講好說話指因為大家集中在總決賽的練習上，記者會表演的預備時間不多。