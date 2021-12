屯門全新過萬平方呎美食廣場Food Maze　多國美食品牌匯聚

【特約報道】Food Maze 是美食珍饌及藝術玩味感官體驗於一身的食堂,引進十一間來自本地及海外人氣品牌,帶來多地及米芝蓮推介食府;癲覆舊有美食廣場概念,藍圖注入玩味、藝術理念,歐陸式風情,視覺伴住味覺一起享大飽之福,從食物滿足至心靈,一起「 Food for the Soul 」。 Food Maze 於12月19日於屯門市廣場隆重開幕,帶你進入奇幻美食迷宮,更請來星級藝人前來剪綵祝賀。

「現代」「奇幻」「玩味」「藝術」裝潢 癲覆舊有美食廣場概念

美食廣場意思是美食集中地,任何人有「嘴饞」、「肚餓」、「享受食物」需要,都可到美食廣場一遊,定必找到滿足需求的美食方案。但 Food Maze 的理念並不只在此,需要來個多重感官享受,味覺伴着視覺大飽口、眼之福,注入「現代」、「奇幻」、「玩味」以及「藝術」四大核心理念。

設計師把歐陸式風情的延伸於美食廣場內,脫俗玩味裝置、鮮艷大膽及對比的用色設計,玩味之餘,又有空間舒適感,務求為一眾消費者帶來時尚而不失奢華的視覺、觸覺、味覺等官感享受。

引進十一間本地海外品牌 日式燒肉獨家進駐 Food Maze

從本土、韓國、日本遠至夏威夷 從家常小菜到米芝蓮推介

引進多國美食品牌,讓您於過萬平方呎的美食迷宮享受屬於自己的美食之旅。從本土、韓國、日本遠至夏威夷從家常小菜到米芝蓮推介;更有日式燒肉品牌選擇以 Food Maze 作為首家業務據點,因此你可於 Food Maze 品嘗「獨家」的日式燒肉品牌焼肉焔。其他包括韓國過江龍School Food 推動韓國輕食文化 Banchan Cook;令人回味無窮的經典花甲粉花甲年華 ;清新健康夏威夷蓋飯 Hawa Poke;日式牛排鐵板飯 Pepper lunch 以及日式料理櫻木食堂;不可缺少的港式情懷千味家、港式滋味小吃、港式滋味小吃 Bove 以及米芝連推介泰菜食府泰潮。

星級明星嘉賓剪綵 祝賀美食廣場開幕

為祝賀美食廣場盛大開幕,誠邀星級明星嘉賓陣容齊來慶賀,包括秀外慧中《好聲好戲》知名女藝人陳自瑤;香港陽光小生黃庭鋒;香港網絡紅人並保險公司創辦人林作,及香港人氣劇集《十月初五的月光》女主角何依婷 於昨日出席簡單而隆重剪綵儀式,共同見證 Food Maze 美食廣場開幕盛事。

焼肉 焔 YAKINIKU HOMURA 性價比極高日式燒肉

日式燒肉品牌焼肉 焔以 Food Maze 作為首家業務據點,簡約日式線條配合復古日式元素,呈現強烈和式氛圍。餐牌內提供性價比極高的日式燒肉,肉品嚴選來自日本鹿兒島。以黑毛和牛作為焼肉 焔之肉品主角,因為和牛種類中以黑毛和牛油花霜降最好及甘香味最濃。特別推介「玉手箱黑毛和牛上肩肉」及「黑毛和牛特上肩肉」,上肩即肩背上脊肉,也是最接近頭部的部分,肉質柔軟細膩。接力推介「菠蘿漬和牛外裙肉」,菠蘿炒牛肉是家小常菜,但今次換上高質和牛外裙肉。外裙肉口感軟嫩、油花均勻,加上菠蘿漬醃的果酸產生令肉品更軟嫩的化學作用,令和牛外裙肉口感更細緻甘香及軟嫩。

Banchan Cook 韓國輕食 招牌蛋包飯

以輕食為主,結合韓國輕食文化及打卡食物的特色餐廳 반찬 and COOK ,以韓式 蛋包飯為招牌名物,店內提供多款口味韓式蛋包飯,當中「燉牛肋骨蛋包飯」、「泡菜燉五花肉蛋包飯」更能體驗韓國特色。軟稔入味牛肋骨、五花肉上擺上半熟香濃滑蛋,輕輕用刀 切開,滑蛋順勢滑下,讓你輕易地一啖飯配一啖滑蛋。除了招牌蛋包飯之外,「韓式豬手沙律」、「濟州海鮮拉麵」更是貼近韓國地道文化的新派輕食。韓國特色食物怎少得炸雞,提供多款炸雞口味,原味、甜辣、醬油都有,有骨無骨任君選擇。

Bove Fusion雞蛋仔 蛋香濃郁

本地小食格仔餅、雞蛋仔定會入選受歡迎之列,而 Fusion 雞蛋仔亦都不陌生,但 Bove 的 Fusion雞蛋仔味道廣泛、鹹甜兼容,創意與味道十足 。當中「辣味蝦乾肉鬆雞蛋仔」、「羅宋湯雞蛋仔」散發出濃郁蛋香之餘,還有輕微辣勁,口感十足。

「宇治抹茶朱古力雞蛋仔」、「伯爵茶雞蛋仔茶感濃烈」,外脆內軟,令人回味無窮。若你喜歡法式外國風情,法式雞蛋仔絕對是一個不錯之選。「法式蘋果批雞蛋仔」、「法式紅豆雞蛋仔」迎來新的衝擊感。當然少不了港式情懷港式格仔餅、港式奶茶、雪糕紅豆冰和兒童鴛鴦等,都是不容錯過。

花甲年華 經典花甲粉

花甲年華最經典是極之入味的各式花甲粉。以自家調製的高湯,加入麵底和鮮甜多汁的貝類海鮮花甲,再用錫箔紙封閉式熬制。特製的烹調方式,帶出食材原有的香、辣和甜。不嚐辣者,可以轉胡椒湯、清湯還有健康的番茄海底。當中「珍寶肥牛花甲粉」、「軟殼蟹花甲粉」,更是用料講究之選。

除了花甲粉外,湯鍋配白飯更是川菜的特色,以麻、辣、鮮、香為主;「山城水煮魚花甲湯鍋」、「巴渝水煮肥牛花甲湯鍋」是重慶派水煮菜色呈現辣味十足湯鍋重慶飲食文化。

Hawa Poke 掀起夏威夷蓋飯熱潮

都市人講求健康,夏威夷蓋飯更是掀起了近年熱潮。「Poke」是夏威夷語,意思是切細粒,當地人會將魚生切粒後加入鰹魚醬油、柚子沙律醬、日式胡麻醬、山葵蛋黃醬等進食。還可以按照每個所需的卡路里,自選不同配料。

若果素食者及想食得健康又清新,可以揀選有雜錦香菇、豆腐「素食之友」;「夏威夷之選」以吞拿魚、海帶、紫洋蔥等維他命高,膳食纖維高的天然食材,低油低脂合適瘦身人士。當中的「自選波奇」可讓健身、Office Lady 等人士選擇合適自己能力所需。主食+配料+伴菜+醬料,輕鬆地選擇自己的能量攝取分量。

千味家健康食堂 感受在家的暖度

香港急速的生活,如偶然有機會來一碟住家小菜,感受在家的暖度和味道是最好不過了。千味家健康食堂讓您在街外享受住家小菜的幸福感。提供不同款式的炒粉麵飯和小菜外,還十分注重每個客人的健康。所以為了保證客人有足夠的營養和能量所需,堅持所有用料的新鮮及不添加任何味精,因此每道小菜都附上了健康有營的元素。當中的「自選煮意套餐」盡顯家中「豐富多餸」的滿足感、而「蔥花蝦仁炒蛋飯」、「紅燒排骨豆腐飯」是港人最熟悉而不會陌生的味道。

櫻木食堂 人氣天丼

おもてなし,解作為:「招待客人無微不至」的意思。一直遵從的一種以客為尊的態度及一顆純正的心,是日本人的典型象徵。櫻木食堂的名字除了包含日本聞名的桜花 Sakura 的意思,還是日本道地的家庭料理,全部都是日本師傅精心製作,希望客人能享用和感受日式家庭料理溫暖。

當中人氣推介「特製天丼」,配合了新鮮的時蔬製作成的天婦羅,沾上日式醬料,酥脆可口。「馳名豬腩飯」特選高級食材、「咖喱豬扒飯」辛香過癮,總有一款適合你。若然你是鰻魚控,不能錯過「鰻魚飯」和「鰻魚明太子煎蛋飯」超人氣之選,鰻魚厚實,醬汁香甜可口,配上辛辣的明太子,讓人欲罷不能。

SCHOOL FOOD 輕食韓式菜系

沒有旅行但不影響韓流文化席捲全球。而當中透過「食」是最容易感受貼地韓國文化,過江龍School Food 一直備受香港人愛戴,今次於 Food Maze 開設分店,秉承以堅持和原創美食的理念,為客人帶來充滿想像力的創意韓式菜系,餐單上包括眾多精彩小食如靈感來自傳統紫菜包飯 kimbap 的 Mari和Tofu Mari── 捲起來像花般精緻的紫菜飯卷,還有多款特色滋味年糕和其他融合了多國菜特色的小食。

泰潮 米芝蓮推介泰菜

泰國菜早已在香港開枝散菜,大多數以明爐烏頭、咖喱炒蟹等為主打菜,卻甚少見泰國家常小菜。而泰潮創辦人選擇了將泰國家常小菜引入香港,更成為2011-2020年的米芝蓮推介食府。

當中的「泰式滷豬髀飯」是泰國街頭相當流行的美食,滷豬髀多汁爽口、骨膠原豐厚,味道突出。而人氣之選「泰式海南雞飯」用了黃薑飯做飯底,配上肉質鮮嫩的海南雞,食起來油香撲鼻。當中的「香辣肉碎生菜包」、「唐人街粿汁粉」都是地道又具特色的選擇。

美食不一定昂貴才是滋味,性價比高的價錢都可以食到有水準的菜色,正正是創辦人對食材烹調有堅持態度,所以為客人提供了親民地道又滋味的泰國菜。

Pepper Lunch 推介「珍寶黑椒牛肉飯」

日本人氣餐廳 Pepper Lunch 秉承 D.I.Y (Do it yourself) 服務理念為客人帶來全新的餐飲新體驗。不論牛扒、意大利麵、咖喱飯系列及人氣主打黑椒牛肉飯系列,都選用優質的食材和自家製的醬料,風靡一時,深受港人的愛戴。

餐廳主打原創黑椒飯,是其店滋味推介「珍寶黑椒牛肉飯」,分量增倍的鮮嫩牛肉,配上芳香黑胡椒,給味蕾帶上衝擊。「三拼黑椒飯」牛肉、三文魚及雞肉三款配搭,營養豐富而美味。「芝」味系列的「珍寶漢堡扒拼芝士醬飯」、「牛肉拼芝士醬飯」邪惡得來卻大滿足。

記得用上 Pepper Lunch 提供的高品質及安全的食材,親手烹調及享受其中的樂趣,發揮DIY創意,烹調出屬於自己的味道。

BURGA 創意漢堡又不失漢堡原意

漢堡除了速食定義,也演變成多款式又有質素的食物。性價比高的堡漢是忙碌的港人用餐之選。

當中的「軟殼蟹Burga(芥未味)」漢堡,炸至金黃酥脆的軟腳蟹,配上醒神、衝擊感強的芥未醬,簡直是味蕾上的享受。每咬一口,愈食愈上癮,愈食愈滋味。人氣推薦的「至尊堡」嚴選了多汁的牛肉,並附帶上邪惡的芝士和蔬菜,為香港人提供一個飽肚滋味之選,工作繁忙的都市人適合不過了。「酥皮龍蝦」、「咕嚕雞」漢堡更是極具創意,將著名中西小菜以漢堡演繹,又不失漢堡原意的最潮之食。

開張禮物贈送

由即日至12月23日於 Food Maze 內消費滿$250,憑即日收據即可免費獲得自家設計環保 Tote Bag 一個或自家設計餐具連餐墊套裝一套。數量有限,先到先得,送完即止。

Food Maze

地址:屯門屯盛街1號屯門市廣場一期2樓 2253A, 2253B, 2255 及 2256A 號舖

營業時間:11:30--21:30