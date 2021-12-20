張振朗揮低黎耀祥殺入視帝5強：佢教曉咗我好多嘢！

藝人張振朗今日（20日）出席台慶頒奬禮記者會，他憑着劇集《拳王》強勢進身視帝5強之列，他坦言有信心，但都抱住平常心：「自己入行都10年，首次入到5強係開心嘅，但今次對手都相當強勁。」說到他打倒同劇的黎耀祥，他謂：「唔關我事嘅，都係多謝觀眾投票，都要多謝黎耀祥，一路拍時佢教曉咗我好多嘢。」說到《拳王》不入「最佳劇集」5強，他坦言有點可惜。而女主角方面，振朗會揀鍾嘉欣，又指多年前自己有份拍《大藥坊》，飾演執藥員，見到鍾嘉欣望住自己的眼神好NICE、好和藹可親，印象很深刻。而黎耀祥最終視帝5強不入，問他會否感失望時，他說：「失望又唔會失望，大家都係咁有實力嘅，我睇好張振朗同譚俊彥，佢兩個機會都好大，希望佢兩個有好成績啦！」

姚子羚獲讚演技有進步

姚子羚有份憑劇集《拳王》打入「視后」5強，她坦言開心可與鍾嘉欣一齊入圍，坦言多年前大家一起拍金石良緣》，現時大家都用劇中角色名稱呼大家，能夠同台競逐已很開心，希望鍾嘉欣當晚都能出席。子羚坦言對自己有信心，但如果要選擇，她都會選鍾嘉欣。期間，薛家燕於台上大讚子羚演技進步不少，她坦言多謝家燕姐，又指明年是自己入行20年，最開心聽到啲同行同幕後同事稱讚自己。

說到視帝方面，她指看好同劇的張振朗，「女配角」方面，她就力撐陳自瑤，指今年是對方豐收的一年，之前與對方合作拍《大步走》時，都看見她進步不少。

胡鴻鈞獲3項提名

歌手胡鴻鈞亦獲3項提名包括「最受歡迎電視歌曲」、「飛躍進步男藝員」及「最受歡迎電視男角色」打入最後5強的他，是男藝人之中最多的一位。他受訪時坦言今年有點慚愧：「今年我只係得一套劇上，所以有提名已覺得攞咗！歌曲方面我睇好聲夢學員，『男角色』方面我睇周嘉洛，因為佢好有獨突之處。」說到視帝不入5強，他笑言：「入到先驚呀！我都係嚟陪跑啫！我睇好張振朗，佢花一年時間操肌，好佩服佢！（思貝今年冇提名？）因為佢今年冇劇嘛！（你都好留意佢喎？）我唔留意佢就假啦！」

而周嘉洛憑《愛‧回家之開心速遞》「金城安」一角與「媽咪」滕麗名一樣打入「最受歡迎電視男、女角色」，嘉洛事後受訪說：「我頭先喺現場聽到媽咪有份好興奮，聽到自己個名時就好愕然，多謝投票嘅觀眾，好驚訝，受寵若驚嗰個驚！」