【校長回來了】捲桃色風波後首現身　譚詠麟自責傷害摯愛

今年11月底有內地網友「悲傷牛肉麵」聲稱女友和已婚男歌手有非一般關係，並網晒一名黑衣男穿K字波鞋的背影相「佐證」。被捲入桃色風波的「樂壇校長」譚詠麟（阿倫），立刻透過經理人公司發聲明怒斥造謠者，聲言不排除會訴諸法律。而阿倫明顯未有受影響，照樣可在內地節目《時光音樂會》現身獻唱，全程一刀不剪，未有「被消失」。而「悲傷牛肉麵」則悄然刪除所有發文，更令網民相當懷疑其爆料的真實性。

一直忙於在內地工作的阿倫，原來近日已返抵香港，今晚（20日）7時許被東網直撃，現身跑馬地的社區檢測中心，阿倫甫見傳媒在場初時表現愕然，但即親民的接受訪問。他透露日前專程返港投票，待聖誕節後便返回內地繼續工作。對於捲入桃色風波，阿倫一臉認真的自責，指事件發生後，未有妥善處理，未有即時向大家交代，因當時身在張家界錄製音樂節目《時》，因手機信號問題而關機，故當時令家人、朋友甚至粉絲擔心。

阿倫說：「令家人、摯愛非常之困擾同受傷害，我心入面唔舒服，呢件事我領悟到以往放唔夠時間畀屋企，希望完成手頭上工作，大約農曆新年後會返嚟，出年會多啲時間陪佢哋。（陪摯愛？）梗係啦！多啲時間陪佢哋，等我哋嘅感情生活鞏固啲，修復番，嚇親呀！我摯愛係我個仔。（使唔使另一半安慰？）在心中。」對於該爆料網民公開的黑衣男背影相，阿倫說已交給內地法律團隊處理，故現階段不宜講太多。至於該爆料網民直指他是相中人，他說網上一直有不少他和粉絲的合照包括聚會、簽名等，記者笑問着褲相應該不會外傳時，阿倫笑說：「呢啲只係你哋睇啫！（內情唔係咁？ ）覺得唔係囉！」

對於歌手王力宏暫時退出娛樂圈，阿倫表示剛從內地返港，沒有留意新聞，至於王力宏被前妻李靚蕾爆性上癮及召妓等，他則說：「人哋嘅嘢唔好講，我都係入去做檢測。」