全民造星IV︱眾望所歸！Marf揮低「女版姜濤」Day勇奪冠軍

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星IV》今晚（25日）舉行總決賽，20強參賽者經過一輪歌舞激鬥後，終於選出三甲，現年19歲、一直是大熱的Marf（邱彥筒）奪得冠軍，Gao（沈貞巧）奪亞軍，而「女版姜濤」Day（許軼）則奪得季軍！頒發冠軍獎項的李嘉欣向Marf說了一句：「恭喜！」三位得獎者奪獎後興奮得狂呼狂叫，而Marf更是表現激動。至於女團成員名單，將在明年一月公布。

完騷後Marf、Gao及Day立即接受MIRROR成員Lokman（楊樂文）與ERROR成員肥仔（梁業）主持的《造星彩蛋》訪問，她們不約而同的以「感覺不真實」來形容得獎感受，Marf笑言:「好開心，同埋第一次打到側身翻，好開心。」，又承認比賽時有失準：「即係仲有進步空間，要學唱歌練氣，再做好啲，多謝大家投票。」至於Gao則指以為自己會一早被foul，但如今竟然奪得亞軍，所以感覺很不真實，Day則指之前表演曾經失準，但慶幸大家仍繼續支持她，非常感激。

Lokman與肥仔問到將來組女團時擔當甚麼角色，Day一臉茫然的說:「被照顧角色，或者『食嘢擔當』。」Gao則接着說:「照顧人，做『最強打雜』。」冠軍Marf則展露「大家姐」風範：「想做好多方面嘅平衡，Gao照顧人，我就照顧佢，最希望團內氣氛和諧。」

除了三甲受訪，一班落選參賽者都有機會「發聲」，Ariel（曾家瑩）說要送鹹蛋黃薯片給花姐以多謝她的鼓勵，WINKA（陳泳伽）及Ivy So（蘇雅琳）則感謝台前幕後，Tengie（區廷筠）感謝一眾參賽者時，眼濕濕的說大家都表現得好好，很尊重比賽。

聽完眾人感言後，花姐「劈頭」第一句已十分搞笑的說：「好唔真實，以為會係一班八婆（指選女團），但除咗Win Win之外，全部都好熱血同好有夢想，MIRROR、ERROR要小心啲喇。」