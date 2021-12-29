姚焯菲唱歌返學兩邊忙　想學李幸倪做時間管理大師

歌手李幸倪（Gin Lee）及《聲夢傳奇》學員姚焯菲（Chantel）今日（29日）出席活動，「兩師徒」會合作唱主題曲，Gin表示：「之前我哋都冇合唱過，今次算係第一次合作。」Chantel即表示有少少緊張，會乘機向對方請教。Gin又大讚Chantel在比賽後進步了：「覺得Chantel愈來愈靚、唱歌愈來愈好，不過我都擔心佢哋有冇返學同做好功課。」Chantel就謂已開始習慣兼顧返學與唱歌：「雖然我仲未做功課，但我知Gin管理時間好叻，希望喺佢身上學習。」

講到除夕夜，Gin會在西九文化區演出，她表示做戶外騷要做好保暖工夫，並笑言：「因為驚吹風幾個鐘，會凍，所以都會戴帽，都會黐暖包，但因為要跳唱，所以件衫都會露腰同腿。」而元旦在中環海濱出騷的Chantel亦謂會黐暖包，希望歌衫夠暖。

而講到叱咤頒獎禮將至，Gin就表示未必能出席，因有其他工作。提到有指無綫與港台合併舉行頒獎禮，問到合併可是好事？她表示：「各有各好，唔同平台搞可以參加多個party，但合併就可以增加凝聚力。」問到可有信心攞獎？她坦言：「喺音樂努力一年都希望攞獎得到肯定，今年出咗兩首歌，其中同張學友合唱，而且又第一次跳唱，希望出年做得更好，我都錄緊新歌。」