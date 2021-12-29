章子怡師弟妹擔正！「聲夢」Hugo孖落選港姐苦練武功

內地古裝劇《無相之城》現時於橫店拍攝中，此劇由曾志偉擔任監製，亦是無綫投資的內地劇集，內容包含懸疑、武打等節情，此劇由內地演員李俊辰、「聲夢」學員黃奕斌（Hugo）及落選港姐戴佳敏擔任男、女主角，而香港演員方面還有蕭正楠、黃智賢參與演出。

拍攝前，Hugo、戴佳敏都要作一輪武打訓練，更配以兵器上陣，見Hugo耍雙刀有板有眼。而選美時被指是「有米」港姐的戴佳敏本身是江蘇南京人，於北京中央戲劇學院讀戲劇，是章子怡、鞏俐的師妹，之後她來港修讀碩士，不要看她身形嬌滴滴，練習時吊住威吔打側手翻及前空翻看來沒半點難度，拿着兵器都有氣有力，相當厲害，看來讀戲劇時已訓練有素！

她接受東網訪問時謂：「依家每日嘅拍攝過程好長，有少少辛苦，因為戲份好重，每日都朝早拍到夜晚，但自己都係一個新人，公司畀咗咁好嘅機會我，我都會好好努力。依家都好努力咁拍攝，因為劇入面有好多武打戲同吊威吔戲份，所以拍前嘅一個多星期都要做啲訓練，好好咁準備同練習一下。」而Hugo雖然因為參加《聲夢傳奇》而備受認識，其實他與戴佳敏一樣，同是就讀北京戲劇學院，他於練功時的身手都相當不俗，有「底子」絕對是可造之材。