2022新目標︱林青霞學唱京劇廣發聲帶　重量級好友名單曝光

「大美人」林青霞今晚（31日）除夕夜她將會與家人及朋友迎接新年，她大方分享2022有新目標，就是學唱京劇：「希望成為藝術家，畫畫、書法、京劇、寫作都與藝術相通，希望在這些領域加倍努力，融會貫通變成自己的東西，人生有個目標總是好的，成功不成功不用計較，有進步就好。」

她分享道過去對京劇一無所知，從來沒接觸過，早前在一次機緣，偶遇高齡80多歲的電影大明星葛蘭。與葛蘭見面時，她形容自己像個小影迷一般，聊天中她順口一提想學京劇，葛蘭介紹京劇老師給她，讓她開心得馬上拜師，她沒選唱青衣、小生、花旦，選的是老生，老師第一堂課便讚她天賦異稟。

林青霞在大銀幕演過上百部戲，曾發現最難演的角色是自己，她透露最近突然發覺不難演了：「因為接受自己不是完美的人、不一定要做完美的事，所以見人時便勇於唱那不完美的京戲。她把唱京戲的錄音檔發給許多親朋好友聽，舊愛及好友秦祥林初聽以為是他讀劇校的同學唱的，後來發覺是我，笑得不行。」

她也提到好友甄珍也認不出她的聲音，而本身科班出身的胡錦都給了她很多指點和寶貴意見，林青霞還透露近來不斷忙着找「聽眾」練膽，深深發覺學一樣新事物並且知道進步中，讓她感覺興奮和年輕。另外，林青霞又在社交網上載新照片，向大家講happy new year！穿上毛毛披肩的她，雍容華貴。