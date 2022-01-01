ROAR 師虎駕到！惠康與七仙羽師傅攜手呈獻「惠康新春迎福虎」

【特約報道】虎年將至，惠康超級市場（惠康）為大家呈獻全新的賀年廣告系列「惠康新春迎福虎」，並找到人氣最旺，熱度爆表的七仙羽師傅(七師傅)以「七師虎」造型拍攝電視廣告及廣告硬照，與廣大香港觀眾一起虎虎生威，迎接新歲。

老裁縫師打造旺氣七師虎

七師傅過去一年的跨界別演藝事業運急升，電視節目大受歡迎、不但客串做歌手唱Hip Hop及拍電影，正式成為歌影視三棲紅人，絕對是鴻運當頭的代表人物。七師傅在「惠康新春迎福虎」主題廣告中更首度以「七師虎」造型亮相，不但與6名飾演超市店務員的演員載歌載舞，演繹傳統新年的熱鬧氣氛。為了凸顯七師傅的「旺氣」，惠康更找來老裁縫師，為她度身訂造了金光閃閃、紅噹噹的服裝，以純真絲緞為底面，鍍金金線及真銀絲線繡出老虎圖案，再襯上金光閃閃長褲，盡顯她紅到爆，賺到金銀滿屋的氛圍。一向有不經意幽默喜感，同時又相當貪靚的七師傅在開會時更提出要加入毛毛老虎耳仔及手爪：「戴埋老虎手套，做戲做全套，想要做一隻有活力少女感的『師虎』，所以要有『道具』加持，先有氣氛。」

拍攝場地在惠康超市進行，七師傅先與飾演店務員的演員綵排，眾位演員亦爭取時間向七師傅問運程熱身，之後就投入拍攝，她笑言：「七師虎一定要有氣勢，亦同時有歡樂氣氛，我為廣告設計了『七字舞』，我要誇張地出虎爪，表達新一年人人要搵大錢的願望。」七師傅更以「師傅愛你」的金句，改成「師虎愛你」揮春，為市民祈福。

$20歡樂價換康寧餐具

農曆新年將至，家家戶戶都忙着辦年貨和大掃除來迎春接福！惠康更與以輕巧不易碎見稱的美國康寧餐具Corelle推出「惠康新春迎福虎」辦年貨推廣活動，由即日起凡買糖果、朱古力、餅乾、果仁賀年禮盒滿港幣$138，即可以歡樂價港幣$20換購長方形玻璃保鮮盒，可選370毫升及640毫升或1050毫升容量。保鮮盒適用於焗爐、微波爐及洗碗機，其四面鎖扣的設計，加上密封圈與玻璃盒緊密貼合，密封性能極佳，可以做到液體一滴不漏，食物保鮮更持久同時不含雙酚A（BPA Free）可安心使用。 (數量有限，換完即止)