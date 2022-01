叱咤︱炎明熹姚焯菲奪「生力軍女歌手」銀銅獎　陳蕾飛Bra走奶

兩位《聲夢》學員炎明熹及姚焯菲以樂壇新人姿態,出席今晚(1日)舉行的叱咤樂壇頒獎禮,兩女翹住手如孖公仔般現場頒獎台上,同台還有同角逐「叱咤生力軍」的MC及Edan,由於頒獎禮由ViuTV直播,故她們變相成為首兩位亮相ViuTV的無綫歌手。而炎明熹更奪「生力軍女歌手」銀獎,姚焯菲則奪銅獎,金獎由張蔓姿奪得。原來張蔓姿及Gigi是同間中學,就連頒獎人森美爆笑說是史上第一次金、銀得獎者是師姐妹。

頒銅獎時,森美搞笑說平時見到靚女會講「靚」、「正」:「但呢位女歌手係同我個女年紀一樣,所以我只會對佢講『乖』!你今日着得好乖!」Chantel發表感言時先祝大家新年快樂,然後先後多謝大會、聲夢、無綫、屋企人、朋友,最後她說:「The rest of my life is all about music.」因為她及Gigi都要趕過去中要海濱的演唱會,故未有接受訪問,於後台影完相後急急離去。至於「生力軍男歌手」,MC(張天賦)打低Edan奪金獎,上台時大叫一句:「老竇我得咗啦!」然後開始爆喊,但都不忘笑說為節省大會時間,預先準備了「貓紙」,逐一多謝不同單位後,他搞爛Gag說:「新一年願望我希望可以高啲,改變唔到身高,但我希望可以再創新高;我減唔到肥,我會改變我體重,亦都多謝你哋睇重!」獲全場拍爛手掌!獲銀獎的Edan上台前跟其他MIRROR兄弟大擁抱:「2021年絕對係E先生連環幸運事件,好幸運得到大家認識,得到好多機會,同時令我知道有地方做得唔夠好、唔夠叻,希望有朝一日大家會真真正正認同我哋!」銅獎則是Mike(曾比特)。

而「生力軍組合」,金獎得獎是石山街;銀獎是MC $oHo & KidNey,他們繼續發揮搞笑本色,二人為免多謝漏人兼替大會慳時間,預先將感言寫在左手手掌中,認真爆笑!銅獎則是P1X3L,早前他們才擔心沒有頒獎禮的入場券,如今奪得組合獎,可謂爭番一口氣:「我哋3個係由《全民造星II》出嚟,雖然唔係好多人認識,但喺未來嘅日子會繼續唱好歌、跳好舞。」台下師兄MIRROR即起企拍手獎歡呼。

一眾歌手盛裝出席今次頒獎禮,其中以陳蕾最為性感搶Fo,惟她與鄭欣宜、胡鴻鈞及岑寧儀一同出場時不慎被長裙跘到,即刻烏身自救,隨後抬起頭才「嚟料」出蠱惑,樽領背心下出現「漏奶」場面,大晒「南北半球」及纖腰,噴血指數爆燈!謝安琪亦以高腰褲托胸,大騷香肩,曾若華就微露線頭騷Quali!至於男歌手,就以許廷鏗最為突出,驟眼看以為他披住棉胎上台唱歌。