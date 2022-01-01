叱咤︱炎明熹姚焯菲奪「生力軍女歌手」銀銅獎　陳蕾飛Bra走奶

兩位《聲夢》學員炎明熹及姚焯菲以樂壇新人姿態，出席今晚（1日）舉行的叱咤樂壇頒獎禮，兩女翹住手如孖公仔般現場頒獎台上，同台還有同角逐「叱咤生力軍」的MC及Edan，由於頒獎禮由ViuTV直播，故她們變相成為首兩位亮相ViuTV的無綫歌手。而炎明熹更奪「生力軍女歌手」銀獎，姚焯菲則奪銅獎，金獎由張蔓姿奪得。原來張蔓姿及Gigi是同間中學，就連頒獎人森美爆笑說是史上第一次金、銀得獎者是師姐妹。

頒銅獎時，森美搞笑說平時見到靚女會講「靚」、「正」：「但呢位女歌手係同我個女年紀一樣，所以我只會對佢講『乖』！你今日着得好乖！」Chantel發表感言時先祝大家新年快樂，然後先後多謝大會、聲夢、無綫、屋企人、朋友，最後她說：「The rest of my life is all about music.」因為她及Gigi都要趕過去中要海濱的演唱會，故未有接受訪問，於後台影完相後急急離去。至於「生力軍男歌手」，MC（張天賦）打低Edan奪金獎，上台時大叫一句：「老竇我得咗啦！」然後開始爆喊，但都不忘笑說為節省大會時間，預先準備了「貓紙」，逐一多謝不同單位後，他搞爛Gag說：「新一年願望我希望可以高啲，改變唔到身高，但我希望可以再創新高；我減唔到肥，我會改變我體重，亦都多謝你哋睇重！」獲全場拍爛手掌！獲銀獎的Edan上台前跟其他MIRROR兄弟大擁抱：「2021年絕對係E先生連環幸運事件，好幸運得到大家認識，得到好多機會，同時令我知道有地方做得唔夠好、唔夠叻，希望有朝一日大家會真真正正認同我哋！」銅獎則是Mike（曾比特）。

而「生力軍組合」，金獎得獎是石山街；銀獎是MC $oHo & KidNey，他們繼續發揮搞笑本色，二人為免多謝漏人兼替大會慳時間，預先將感言寫在左手手掌中，認真爆笑！銅獎則是P1X3L，早前他們才擔心沒有頒獎禮的入場券，如今奪得組合獎，可謂爭番一口氣：「我哋3個係由《全民造星II》出嚟，雖然唔係好多人認識，但喺未來嘅日子會繼續唱好歌、跳好舞。」台下師兄MIRROR即起企拍手獎歡呼。

一眾歌手盛裝出席今次頒獎禮，其中以陳蕾最為性感搶Fo，惟她與鄭欣宜、胡鴻鈞及岑寧儀一同出場時不慎被長裙跘到，即刻烏身自救，隨後抬起頭才「嚟料」出蠱惑，樽領背心下出現「漏奶」場面，大晒「南北半球」及纖腰，噴血指數爆燈！謝安琪亦以高腰褲托胸，大騷香肩，曾若華就微露線頭騷Quali！至於男歌手，就以許廷鏗最為突出，驟眼看以為他披住棉胎上台唱歌。