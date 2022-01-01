不斷更新︱MIRROR威多次！喺《叱咤》攞幾多個獎？

人氣爆燈的組合MIRROR今晚（1日）在《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中搶盡風頭，不斷獲獎。成員呂爵安（Edan）奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手」銀獎，為MIRROR及自己在今晚帶來第一個獎項，Edan說：「2021年絕對係E先生連環幸運事件，好幸運得到大家認識，得到好多機會，同時令我知道有地方做得唔夠好、唔夠叻，希望有朝一日大家會真真正正認同我哋！」

至於Anson Lo（盧瀚霆）憑《Megahit》奪得專業推介第9位，他感謝ViuTV高層魯庭暉給他無限自由，又自言知道並非一世都幸運，更指這獎鼓勵他繼續有信心唱作更多跳唱歌曲。而另一成員柳應廷（Jer）則憑《狂人日記》奪得專業推介第6位，他在台上感謝MIRROR時，台下的MIRROR即狂呼狂叫以和應。

另外，MIRROR今晚首個以組合名義取得的獎項，就是憑歌曲《BOSS》奪得專業推介第2位，隊長Lokman感謝ViuTV及高層金廣誠對MIRROR的信任及放任，以及關注他們的情感，而MIRROR上台獻唱時，搞笑地從外套取出眼鏡來增添「型Chok度」！