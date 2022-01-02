寶寶米集團開業　政商界名人雲集

(左三)創辦人兼行政總裁譚皓天先生秉承「飲水思源，薪火相傳」，以米為本源的宗旨，為社會公益究業出力。(客戶提供)

【營業資訊】近日，集線上與線下業務於一身的「寶寶米集團」舉行開業典禮。親臨敬賀的有不少來至政商界人士，飲食界名人和圈中藝人，亦有不少當紅KOL前來。

「寶寶米集團」源於國際貿易業務，致力追求卓越，業務擴展日漸趨向多元化，於2021年12月18日舉行開業慶典。當日名人雲集到賀，星光熠熠。

隨着未來《元宇宙》方向擁有龐大發展空間的趨勢，集團線上業務包括：金融科技、社交媒體、網上商城、遊戲、NFT、電子支付錢包、區塊鏈技術應用和數字資產等集以上業務於一身的人脈信用值數據庫APP。當日慶典當中，「寶寶米集團」創辦人兼CEO譚皓天先生，亦即場分享公司未來方向。

而線下經營業務包括：大米業務、進出口貿易、地產、資產管理等。當日以福袋形式提供給來賓，以優惠價錢選購集團產品，售出的任何一份產品，集團亦會捐出1公斤的「寶寶米」作慈善用途，反應十分熱烈。

同時亦為各行各業打造菁英尖子薈萃的商業及文化交流平台《尖子薈The Apex Club》，現場參加人士踴躍參與。

集團與時創建，朝未來科技方向前行，亦不忘以米為本源的宗旨，秉承「飲水思源，薪火相傳」的企業文化。為致力推動繁榮穩定的營商環境，熱心慈善公益活動，回饋社會。