【心理測驗】新一年　栽種樹苗反映運程

來到新一年，新開始！踏入充滿希望的2022年，第一個心理測驗不如就測一測大家這一年的運勢啦！網上大熱的心理測驗，只要從心選擇一棵樹，就可以看出新一年你的哪方面最好運，雖然準不準要待年底才知道，但玩一玩，先開心一下先啦！

【問題】

試幻想，你擁有一片廣闊的園林，但只可以種植一株樹苗，你會選擇以下哪一種樹呢？

A.桃花樹

B.楓樹

C.櫻花樹

D.銀杏樹

【結果分析】

A.人緣旺

桃花一向都寓意愛情，選擇桃花樹的你其實很受異性的喜愛，只是你向來沉迷在工作或自己的小世界中，因而錯失不少機會。新的一年，只要你大膽向前走，緣分自然就會靠近。另外，在工作上，你亦容易獲得上司的賞識，迎來一個小高峰，有升職加薪的機會。

B.事業佳

楓葉的花語是堅毅、不畏艱辛，新一年的你工作上會變得比較忙碌，但能者多勞，多勞亦會多得，只要捱過了這一段時間，就會看見陽光，財運亦會隨之而上升。雖然愛情及家庭上沒有甚麼波動，但穩定的感情也給了你一個充足的時間和空間去面對工作。

C.財運好

選擇櫻花的你新一年會有旺盛的財運，這股財運並非是不勞而獲，而是多年的累積。西洋櫻花的花語是善良的教育，其實你一直都擁有著賺錢的天賦，只是能力還未顯現出來，隨著閱歷的增加與商戰上的經驗累積，令你慢慢蛻變成會賺錢的黑馬，打開財運的路。

D.穩中求變

作為古老植物之一的銀杏，花語是「堅韌與沉着」，純情而永恒的愛。選擇它的你一如既往的沉着而冷靜，憑自己的能力找到一份很好的工作。生活、愛情雖沒有太大的變動，但穩中求變令人有一種安心，順順利利的一年已經是相當不錯呀！