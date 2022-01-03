鍾嘉欣爆老公凌晨4點越洋睇騷：佢話我好Yummy

藝人鍾嘉欣在無綫台慶頒獎禮失落「視后」，只奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，節目後她到將軍澳電視城門外與廿多位粉絲見面，粉絲對嘉欣說：「你永遠都係我哋嘅最佳女主角！」又送上版紙牌「最佳女主角」，她與粉絲齊齊開香檳及合照，心情無損。

只奪得「安慰獎」的嘉欣被問到可失望？她大方說：「一啲都冇，好感恩可以參與頒獎禮，之前都講都唔知幾時再返嚟，可能未必會再上到呢個頒獎台，所以今日我已經準備好心情，入行咁多年，我真係好清楚，喺台上我其實已經估到，攞咗馬來西亞個獎都講唔知仲有冇機會上台。所有提名嘅人士都曾經係同事、亦係我嘅朋友。我拍劇咁耐知道要有穩定嘅位置係需要有好多付出，任何一個演員攞到獎都有佢哋嘅付出。」

嘉欣笑言覺得自己好「叻叻豬」：「邊個攞都冇所謂，依家出席頒獎禮同細個好唔同，以前好緊張，好在乎獎項，做咗媽媽之後心臟好強大，亦睇得好遠，頒獎台發生嘅事情好安然去接受，過程更加了解心靈，原來已經睇化咗頒獎禮嘅獎項，坐喺度真係可以enjoy the show，冇手汗、冇心跳加速，衷心祝福每位得獎者，戥佢哋高高興，我覺得又長大咗一課。」

嘉欣講到身在加拿大的老公即甜絲絲：「佢衰豬啦，佢專登凌晨4點起身𥄫電視，睇吓老婆靚唔靚先，佢話我好靚、好Yummy，但話我唔乖，好似眼瞓咁，因為好耐冇出席咁長嘅頒獎禮。」嘉欣指今次回港主要是處理私人事，收到公司邀請出席頒獎禮也考慮了一會，但想到粉絲和觀眾支持希望見到她出席，故今次是真心真意要多謝支持者，她說：「我會繼續努力，可能我做得未夠好，所以攞唔到，我要繼續加油，可能幾年或10年後有機會呢。」

胡鴻鈞亦特意找嘉欣拍攝合照，並獲她大讚似韓星池晟，指他唱歌、演戲也好好，前途無可限量。另外，馬國明、李佳芯、姜麗文亦到電視城門外與粉絲開香檳慶祝攞獎。