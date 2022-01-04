遭4個賤男欺騙感情　艾妮親手斬情根

早前於樂壇頒獎禮上講明今年要努力的英皇歌手艾妮（Elly）坐言起行，一踏入2022年便馬上推出新歌。歌曲講述結束不健康的關係，對女方來說是種解脫。Elly自言在感情上也遇過不少波折，雖然情感演繹上有一定的掌握，但她笑言錄音過程也頗為艱辛：「其實原本版本已經錄咗8日，差唔多完成階段時，又想試吓另一個版本嘅編曲，即係依家聽到嘅版本，所以夾夾埋埋錄咗20日，絕對係嘔心瀝血嘅作品。」

唱得投入，原來現實生活中她遇過不少賤男：「4個算唔算多呀？」然後接着說：「我哋啱啱開始時，佢就已經同我講有個好close嘅女仔friend有絕症，所以要成日陪佢睇醫生、拎藥等等，但佢又唔肯講係乜嘢病，我係護士有乜嘢病未見過？點解唔講得呢？之後情人節，佢話因為要學車，所以唔可以一齊過，我諗住畀個suprise佢，買咗個蛋糕仔喺佢學車間學校等佢放學，但等極都唔見，最後啲保安出嚟同我講啲老師都走晒啦，入面已經冇人。我就打畀佢啦，佢話：『你見唔到我咩？我一早走咗啦。』其實我企嗰個位冇可能見唔到佢，佢仲話諗住自己去打邊爐，最後當然知道係大話。」

MV中，她以黑白兩個造型現身，白衣造型像扯線公仔一樣不由自主地被男友控制着；黑衣造型則一直在背後觀察，待白衣Elly不再容忍男友的操縱及傷害，黑衣Elly便以刀割斷紅線，親手切割這段關係。

Elly表示十分高興可以找來演出賤男角色經驗豐富的Henry來擔當男主角，並稱讚對方演得入型入格：「拍攝過程好順利，因為好多場景自己都經歷過，譬如分手、攤牌等。但我就未試過拎嘢掟男仔，今次拎啲乾花掟落Henry個頭都係第一次，所以我都唔係咁好意思，因為今日第一日認識呢位男主角，就要搵嘢掟佢，不過拍出嚟嘅效果係幾好睇。」