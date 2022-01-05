蔡嘉欣因乜事去吳若希屋企Staycation？

因為疫情大家困住冇得飛去旅行，結果全城都掀起一片Staycation熱，前落選港姐蔡嘉欣近日都分享佢嘅Staycation經歷，但佢嘅宅度假比較特別，並非一般5星或6星級酒店之旅，而是在老友吳若希（Jinny）的豪宅Staycation，她在社交網上載抱住Jinny個囝「搏豬」留言：「在吳若希屋企的一泊兩食，晚間活動，很多人一起看《華燈初上》第二季，由八點看到凌晨的馬拉松式煲劇，期間還得到了屋主何先生的熱烈款待，精心炮製了美味佳餚，去過何家100次，何先生卻第一次如此隆重的為我們下廚，其廚藝色香味俱全，獲得眾人認證。」

嘉欣仲話是晚佢還Upgrade了住宿，擁有特權可以睡在佢哋個囡隔離，睡在4歲小朋友的旁邊，感覺十分奇妙，她續道：「雖然第二朝佢起身，我跟佢說早晨...But佢完全無視了我...哭着跑出去找工人姐姐。」她指2日1夜Staycation，還有吳若希細仔「搏豬」任啜，雪櫃無限飲品供應，住宿體驗五星好評，下次還可以再Encore，再次感謝屋主熱情款待。」

Jinny留言話：「點解冇寫埋收費？遲啲被人Book爆晒點算？」嘉欣即回：「寫埋收費我驚真係畀人Book爆晒搞到我以後Book唔到啊。」網友都話嘉欣的介紹好正，但有人就笑佢「老笠」人哋個仔，非常爆笑。