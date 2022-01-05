新U+120W快充　5,000萬像素機王突上市

今年手機界有個奇怪現象，就是踏入年尾還有很多機王推出，繼Huawei P50 Pocket、OPPO Find N後，小米亦在這個時候緊接發表Xiaomi 12系列，並於12月31日於內地率先發售。

Xiaomi 12系列按定位低至高分別有Xiaomi 12X、 Xiaomi 12及Xiaomi 12 Pro 3部，同樣採用簡約機身，Xiaomi 12X提供黑、藍、紫色，而Xiaomi 12及Xiaomi 12 Pro再額外提供原野綠一色。屏幕依次為6.28吋、6.28吋及6.73吋，當中Xiaomi 12 Pro的屏幕採用了E5發光材質，比上代E4材質的全局亮度提升11%，功耗降低25%，配合第二代LTPO技術日常使用更為省電。它的屏幕解像度高達3,200x1,400，像素密度552ppi，峰值亮度1,500nit，更獲屏幕測試機構DisplayMate評為A+級數。

Xiaomi 12全系列均為3鏡頭設計，Xiaomi 12X、 Xiaomi 12統一內置5,000萬像素超清主鏡、500萬像素微距及1,300萬超廣角鏡頭 ; Xiaomi 12 Pro規格更高，廣角、人像及超廣角鏡頭同樣達到5,000萬像素。留意Xiaomi 12及Xiaomi 12 Pro均載自家自發「CyberFocus萬物追焦」功能，支援所有物體的鎖定追焦，更是同廠手機中首度支援人眼追焦，影人影景更快更準。

受定位所限，3部機用的處理器也有所不同，Xiaomi 12X用較舊的Snapdragon 870，而Xiaomi 12及Xiaomi 12 Pro則用最新的Snapdragon 8 Gen 1，最高時脈3.0GHz，其中Xiaomi 12 Pro內置了2900mm² VC均熱板及大型散熱石墨，散熱性能最高。電量方面，Xiaomi 12X、 Xiaomi 12均用上4,500mAh，而Xiaomi 12 Pro進一步採用4,600mAH電池，更是市場首部單芯電池支援120W有線快充的手機，短至18分鐘就充滿100%！

全線Xiaomi 12均提供8GB+128GB、8GB+256GB及12GB+256GB 3個容量版本，Xiaomi 12X、Xiaomi 12及Xiaomi 12 Pro入場費分別為3,199、3,699及4,699人民幣。香港如無意外將發售國際版本，並於明年第一季上市。

同場加映︰Galaxy S22強化微距

Samsung機王Galaxy S22即將發表，近日不少消息唧牙膏式流出，最新有傳它將沿用上代的直排三攝相機，但就加入一項名為「Detail Enhancer」的微距技術，當用1億像素鏡頭近距離拍攝物件時，細節會更清楚銳利。另外又有傳Galaxy S22將提供黑、白兩隻標準色，Ultra版會額外提供暗紅一色。