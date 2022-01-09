口罩網紅　明日見未來

近兩年，大家都可以話口罩不離身，但其實好多日本人一早已經有戴口罩嘅習慣，目的係為咗遮住個樣，唔想畀人睇到真面目。不過，你咪以為樣衰嘅人先會咁做，查實網上有好多靚女都鍾意玩呢招，好似以下為大家介紹嘅明日見未來，就係一位之前戴住口罩示人嘅網紅，唔止個樣生得靚，身材更屬於絕頂級數呢！

高挑、巨乳集一身

日本AV集團北都旗下有兩大AV廠，除咗雲集了多位人氣女優嘅S1之外，仲有一間叫Moodyz，後者一向唔係太着力招攬專屬女優，但近年做法有變，開始向優質女優招手，仲會密密發掘新人。以今年為例，M廠從寫真界招攬到夢見露，又成功同超人氣人工美女深田詠美簽下專屬合約，仲從網絡上發掘到新人明日見未來，喺人材補充方面都可以話係大豐收。

講番今日嘅主角未來妹，生得清麗端莊，唔多似會下海，但其實佢真係好適合拍AV，因為身材實在太正，一來5呎7吋夠晒高挑，二來肉地結實、肌膚嫩白，最緊要係三圍數字吸睛，尤其係一對G奶堅挺且彈手，唔騷畀大家睇吓，就真係嘥料喇！

床戲肉緊夠晒濕

未來妹嘅身材之所以咁弗，同佢一直熱愛田徑運動有關，據聞喺讀書嗰陣仲代表學校參加全國運動大會添！話時話，呢位AV新人喺入行前已經廣為網民認識，事緣佢早年以「るみちゃんねる-ぱわふるみ」為名做網紅，雖然佢拍嘅片冇露點，但就極具挑逗性，試過露乳溝煮飯、表演自慰等等。除咗激情表演之外，阿妹啲網片有個特色，就係戴住口罩演出，冇試過以真面目示人，直至下海拍AV先嚟個露全相，擺明益AV迷。

講到演出方面，未來都算係交到貨，最悅目係招呼男優嘅前戲動作，夠晒細膩溫柔，輪到被男優瘋狂進攻時，佢又會露出肉緊嘅表情同嬌嗲嘅叫聲，仲好容易爆發潮吹，絕對唔會得個樣咁簡單，難怪M廠話2022年靠晒佢食糊喇！