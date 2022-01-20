周杰倫瞞孕大計失敗！昆凌晒巨肚宣布佗第3胎

台灣天王周杰倫與太太昆凌婚後先後誕下一女一子，踏入43歲的他，昨日（19日）再次公布喜訊，宣布太太正佗第3胎，將迎來虎B，坦言是最美好的禮物。昆凌公開孕照，見其手腳依然纖幼，挺着圓潤巨肚，保守估計已懷孕約7個月。

台灣天王周杰倫（Jay）與昆凌結婚7年，育有6歲女兒Hathaway及4歲兒子Romeo，一家四口幸福美滿，不時周遊列國歎世界。最近盛傳昆凌再度有喜懷上第3胎，有指是網友曾聽到昆凌親姊與朋友聊天，提到妹妹「已經懷孕了，目前大約2、3個月」。前日（18日）Jay慶祝43歲生日，他在社交平台上載夫妻合照，見昆凌用厚外套遮肚，而另一張Jay的自拍照中，見友人替他慶生，昆凌則坐在椅子上拿着蛋糕，仍刻意遮着腹部，令懷孕傳聞愈傳愈盛。

興奮表示「最美好的禮物」

見喜訊難以再隱瞞，Jay昨日再更新社交網，親自公布喜訊，發文承認太太懷孕，並興奮表示：「原本想說出生了再來公布，看了是防守不住，這最美好的禮物，有押『孕』喔。」同時分享昆凌的孕照，見她手腳依然纖瘦，與巨肚形成強烈對比，估計已懷有約7個月身孕。昆凌亦透過社交平台分享喜悅，上載「一家五口」的背影照，並寫道：「N°5 coming soon！」並加上標籤「#teamboy」、「#teamgirl」，粉絲紛紛猜測其腹中胎兒性別，不少網友留言恭賀，發文短短10分鐘已有逾5萬人點讚。

曾揚言30歲後先再生

其實Jay與昆凌都十分喜歡小朋友，當年新婚的Jay曾公開表示想生5個小孩，笑言既可令家裏變得熱鬧，又可組成樂團。不過，昆凌當年懷兒子Romeo之前，透露曾罹患多囊性卵巢症，慶幸經過治療與調理，最終成功懷上兒子，她產子組織4人家庭後，Jay亦相當體恤其辛苦，之後被問到會否希望再生B時，他曾表示：「暫時沒有計劃。」而昆凌亦曾明言暫不考慮再追BB，又指即使再生，亦會等到自己30歲之後：「現在一男一女剛剛好，如果一輩子就這兩個也很好。」沒想到現年28歲的她昨日再度報喜，有網友就猜測疫情下夫妻相處時間增加，促成了第3胎的來臨。而去年1月，Jay的御用MV導演珍妮花上載了昆凌的照片，因小腹微隆而傳有喜，不過她解釋只是衣服太大產生錯覺。