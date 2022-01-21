「粵港澳大灣區發展」特別郵票

【特約報道】中央政府在2019年2月18日公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》(《規劃綱要》)，為粵港澳大灣區（「大灣區」）建設提供指導性方向。粵港澳大灣區建設為香港帶來新機遇，讓香港融入國家發展大局的同時，實現自身更好的發展。2022年2月18日為《規劃綱要》公布三周年，香港郵政以「粵港澳大灣區發展」為題，發行一套十一枚各面值$2的郵票，分別展示大灣區內香港和澳門兩個特別行政區，以及廣東省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶九市的地標及最新發展。

大灣區總面積約5.6萬平方公里，以香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市作為區域發展的核心引擎，帶動周邊區域發展，其餘七個節點城市則發揮自身優勢，深化改革創新，功能互補，共同協調發展。

香港

香港是國際大都會，地理位置優越，郵票上展示中環商廈的金融地標，香港作為國際金融中心，營商環境便利，推動商貿及物流等產業向高端高增值方向發展，並大力發展創新及科技事業。

澳門

澳門中西文化薈萃，經濟外向度高，是連接內地和國際市場的重要窗口和橋樑。郵票上的大三巴牌坊及澳門觀光塔，展示澳門建設世界旅遊休閒中心及促進經濟適度多元發展的重點。

廣州

廣州是廣東省省會，國家歷史文化名城，享有「千年商都」美譽，綜合實力雄厚，產業體系完備。郵票上的廣交會展館代表廣州在增強國際商貿中心發揮重要作用，右方的廣州塔也是著名的地標。

深圳

深圳是中國重要的高新技術研發和製造基地，發揮經濟特區、全國經濟中心城市和國家創新型城市的引導作用。具綜合功能的地標深圳市民中心帶出深圳邁向國際化現代城市的發展重點。

珠海

珠海的經濟和工業發展迅速，更擁有迷人的城市海濱景觀，居住環境一流。郵票呈現建於海島上的珠海大劇院及手擎明珠的珠海漁女雕像，展現休閒旅遊及文化科教的一面。

佛山

佛山是嶺南文化的發祥地之一，也是廣東重要的製造業中心，致力推動製造業轉型升級。佛山新城文化中心的坊塔建築群造型獨特，與嶺南古建築瑰寶佛山祖廟並列於郵票之上。

惠州

惠州是國家歷史文化名城，發展空間廣闊，產業特色鮮明，其大亞灣石化區的煉化一體化規模居於全國第一。郵票中的泗洲塔挺拔高聳，立於西湖西山之上，是惠州的著名景觀。

東莞

東莞是四通八達的國際製造名城，致力創建國家創新型城市。郵票上位於松山湖的華為歐洲小鎮是高科技企業工作的典範，東莞可園則代表其深厚的文化底蘊。

中山

中山是孫中山先生的故鄉，郵票可見孫中山故居及孫文紀念公園內的雕像。中山結合生態宜居、歷史文化、營商環境等優勢，產業集群涵蓋廣泛，又具備現代服務業及遊艇產業等新興產業。

江門

江門是著名僑鄉，擁有列入世界文化遺產名錄的開平碉樓與村落及聞名中外的生態旅遊景點小鳥天堂。郵票右方的江門高鐵站代表互聯互通的現代綜合交通網，左方的無人機與農作物則展示高端科技運用於傳統行業上。

肇慶

肇慶具有優越的自然稟賦和豐富的旅遊資源，肇慶千里旅遊走廊由七星岩及鼎湖山等景點構成。肇慶正全力實施工業及創新驅動發展工程，並發展生物醫藥等主導產業，積極參與大灣區建設。