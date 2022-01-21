超卓汽車頒獎巡禮：新世代卓越易手車交易平台─Hong Kong Motor City

線上線下 貼心服務

隨着時代演化，服務及科技層面之革新，一直以良好信譽及高透明度為顧客提供一站式易手車交易服務的大昌行，也與時並進重新整合易手車業務，透過結合線上及線下的新世代交易模式，打造最新最強的易手車交易平台「香港汽車城」（Hong Kong Motor City），藉着提供更先進平台、更多元化汽車選擇及更簡易交易程序，為買賣雙方提供貼心的一站式O2O易手車交易體驗。

全新陳列室 龐大網上車庫

擁有先進智能程式和簡潔介面的專屬網站www.motorcity.hk，齊集由近20家擁有多年商譽的汽車營運商所提供多達1,000個車盤。各位只需簡單點擊，即可透過車盤搜尋、智能車盤推薦、車盤比較及詳盡汽車資料庫，進行產品即時查詢，以至供款計算及預約試駕等。顧客亦可親臨九龍灣大昌行集團大廈地下的全新「香港汽車城」陳列室，由專人即時因應你的要求及心水搜尋合適車盤，並安排睇車試車。大昌行不單止可為車盤以第三方中立身份提供檢測服務，以確保易手車質素，亦可安排代辦財務、保險、車輛贖會及更改汽車登記等文件事宜，提供貼心的全方位易手車交易體驗。

《超卓汽車大獎 2021》結果已經揭曉！