與林小明合約糾紛案結案陳辭　江若琳：盡咗力就無悔

女星江若琳與前經理人公司寰宇之間的合約糾紛案，今早（21日）於區域法院進行結案陳辭，惟於開庭前仍未見江若琳與寰宇老闆林小明現身，至早上10時，江若琳的代表律師余思穎大狀現身，而林小明的代表律師一切準備就緒。

開庭時先由江若琳代表律師作結案陳辭，她指出，根據余大狀提出江若琳與林小明所簽的合約條款中，當中不乏苛刻要求，包括工作人員頭痛藥、牙籤、服裝費等，全是由江若琳來墊支，條款中亦提及江若琳不能懷孕，余大狀更提到寰宇一方要求江若琳不能把雙方簽下的合約給其他人過目，就連私下尋找法律意見也不可以，聲稱以上均是行規，只可由寰宇方作出負責，不但如此，就連唱片收入方面，寰宇方面於未獲江若琳同意下，擅自撥入寰宇旗下公司，以上種種問題，余大狀認為合約條款非常苛刻。

平常心面對

而昨晚（20日）江若琳已率先於社交網留言，預告今天不會出現，更感性表示收到很多關心訊息，令原定心境平靜的她，也突然感觸起來：「好多謝大家比我更加緊張我嘅事，亦收到好多祝福！聽日（21日）就係結案陳詞啦（未判㗎，仲要等等），不過我唔會去啦！我會平常心地交畀我最好嘅法律團隊！然後耐心地等待結果！盡咗力就無悔，再一次感謝一直陪伴我嘅你哋。」

案件編號：HCA 1225/2014