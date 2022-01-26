鼓起勇氣行商場嗌奢侈　姜濤返母校揭自卑過去

男團MIRROR人氣王姜濤依家要風得風，最近仲有巨星級待遇拍紀錄片，今次終於嚟到第三集最終章，揭示自己自卑嘅過去。向來一出街就會被「私追」嘅佢，今次終於都可以嘗試到冇被騷擾嘅情況下行商場、濕平，又去到大型廣告牌前打卡，全黑造型包到冚現身，仲同埋幾位工作人員齊齊搭港鐵、電車，搞到姜濤都對住鏡頭大嗌開心：「行商場喎，幾咁奢侈嘅事呀！」

之後佢亦重返母校探老師，除咗同校內師生合照，佢又去到第一次表演嘅學校禮堂，重溫姜濤當年表演時嘅青澀舊照，姜濤好感觸咁話：「呢間學校係帶畀我最嚴重自卑嘅地方，我所有嘅自卑所有嘅童年唔自信，都係來自呢間學校……喺呢度愈自卑愈唔懂事，大個先至愈嚟愈變得懂事。」佢又自爆當時太肥，每次上游水堂都唔敢除衫，就算每日跑步，望住其他同學都會覺得好自卑：「可能人哋睇我係好高峰嘅位置，但其實我真係跌得好低，可能你睇嘅嘢真係相反，可能你睇到嗰個人（表面）同嗰個人真心諗嘅嘢係完全相反。所以千祈唔好太容易定義一個人，冇人定義到。」

佢仲提到出新歌《鏡中鏡》係想反擊其他人：「唔好再咁樣睇我，但諗諗吓又覺得冇乜嘢意義，我出完又點呢？」佢就話要搵方法令自己堅強，承認自己內心有唔好嘅聲音：「其實個答案已經知係乜嘢，好似好多道理大家都知，但真正做到個道理要你做嘅事，都要經歷好長嘅時間，起碼我搵到個方向，知道邊條係啱嘅路，拍完呢個紀錄片，出完呢隻歌，都會有唔開心嘅時候，但起碼我知道有個方法。」