爆無綫唔畀同李佳芯合照！陳恩德宣戰：會抽起過千萬廣告

被爆與李佳芯（Ali）秘戀逾一年的「蟲草大王」陳恩德，今午（26日）舉行新寵物概念活動，邀得王丹妮夫婦、蔡潔、許廷鏗、張天賦及戴祖儀等藝人撐場，而鄭裕玲擔出任司儀。對於Ali原本亦在嘉賓之列，但陳恩德接獲無綫開出「不合理條件」，臨門一腳決定「放棄」Ali。

活動完結後陳恩德在律師及公司高層陪同下，解釋「不合理條件」謂：「起初我問過Ali同佢經理人，佢哋話Ok咪請佢嚟囉。但昨日（26日）無綫話如果出席，今日佢唔可以同我影合照，即使大合照都要保持距離，我覺得咁樣好唔尊重同合理囉。」

陳恩德表示接獲這個訊息後，自己有私底下聯絡Ali：「我問係佢定無綫嘅意思，起初佢冇覆我，後來有覆，但私底下嘅嘢唔公開啦，係佢話係無綫嘅意思。」他有感完全不受尊重，所以決定不用Ali出席：「我唔係一個鍾意影相嘅人，但今日活動介紹嘅時候，我同個個嘉賓都有影相。佢哋咁嘅決定令我覺得好唔尊重，我每年喺無綫投放過千萬廣告費，點解會咁？所以我會抽起晒啲廣告。（真係冇偈傾？）我諗樂易玲要畀個交代。」此時其身邊高層即表示已書信無綫溝通，希望有方法解決。

陳恩德不欲回應與Ali的關係：「因為係公事，我先作出回應，其他私人事唔講。總之Ali係一個好人，佢講咩我都唔想特別傷害佢，而喺我單方面，佢一定係我嘅好朋友，今日佢嚟唔到，相關嘅禮物我都可以照送畀佢。（咁出場費呢？）呢樣唔得，因為唔係佢收，係無綫收嘅。」