林峯古天樂3.7億賀歲猛片　6蚊網上有得睇

林峯、古天樂主演新版《倚天屠龍記》由籌備到拍攝，都一直嚴禁影片消息外傳，近期該片神秘面紗逐一揭開，不少消息都令人頗為意外，除了影片一變二之外，近日更公布內地只於網絡平台上映，放棄院線市場，3億元人民幣（約3.7億港元）大製作，5蚊雞人仔（約6港元）有得睇！花盡心血，最終無緣亮相內地大銀幕！

電影《倚天屠龍記》早前公布分為兩集《倚天屠龍記之九陽神功》、《倚天屠龍記之聖火雄風》推出，並劍指賀歲檔上映，日前終公布上映日期，前者定檔1月31日，後者則定於2月3日，雖然真的是賀歲檔，但不是在內地院線公映，而是於內地網絡上播出！這部電影由籌備到拍攝足足花了超過3年時間，投資額高達3億元人民幣（約3.7億港元），除了主角之外，其他角色都花盡心思去挑選，請來「宇宙最強」甄子丹客串演出「張三丰」、方中信演「楊逍」、黃浩然演「韋一笑」等，統統都是好戲之人。林峯為演好「張無忌」一角，不惜搏盡演出，9成以上打戲均親自上陣，打到周身傷都毫無怨言，但如今卻決定於網絡平台上映，放棄內地院線市場，網絡平台迎新會員再加優惠，最平可以5元人民幣（約6港元）有得睇，真的令人頗為意外！

導演唔覺可惜

雖然如此，但眾演員都以行動支持電影公司之決定，甄子丹及林峯於社交網留言為新作打氣，飾演張無忌母親殷素素的朱晨麗更呼應1993年上映李連杰主演的《倚天屠龍記之魔教教主》留言「等了29年的你準備好了嗎？」

對於放棄內地院線改於網絡平台播出，導演王晶受訪時直言不覺得可惜，並指農曆新年院線電影之宣傳、發行費用高達2億元人民幣（約2.5億港元），價錢高昂：「我仲未講到最Top嗰啲，只係中流電影嘅宣發費，我哋依家喺內地4大網絡平台上，觀眾層面仲廣泛。（林峯搏晒命拍打戲喎？）係呀！佢喺橫店拍嘅時候仲要日日搵我哋駐場醫師做針灸，因為個醫師真係好高明，佢仲叫埋爸爸媽媽嚟做添！（佢知道喺網絡上映時，反應如何？）冇問題。」

提到甄子丹客串，導演指「張三丰」一角很適合子丹去演，他謂：「佢媽媽係太極高手嚟，所以呢個角色除咗子丹或者李連杰之外，我諗唔到有邊個適合。」王晶指圈中不少藝人都對他好好，除子丹之外，周潤發亦是其中一人。對於不少觀眾都很想再睇周潤發演出，他笑言：「佢對劇本要求好高，我都同佢傾緊部新戲，係動作電影嚟，英雄片主題，希望今年可以成事！」

另外，《倚》片兩位女主角飾演「周芷若」的邱意濃及飾演「小昭」的雲千千，被一些網友轟「網紅樣」，王晶於社交網上找來兩位曾與他合作無間的女星邱淑貞及舒淇做例，為兩位內地女星「護航」，指當年邱淑貞初出道曾被指「假下巴」，舒淇剛出道時膚色偏黃黑被嘲似ET，但事實勝於雄辯，之後兩位女星都成了亮眼女神，並大罵現在「拉黑」邱意濃及雲千千的人「嘴賤」，句句兇狠。