捲王力宏風波！徐若瑄繼續搜證　Yumi搶先提告李靚蕾

台灣天王王力宏前妻李靚蕾去年影射組合By2成員孫雨（Yumi）為王力宏的「小三」後，Yumi為保清白及名譽，正式行動升級，昨日（29日）直斥李靚蕾以「小作文」來製造輿論「網暴殺人」，現向內地法院提出訴訟，並說：「李靚蕾，法庭見！」至於同樣慘變嫌疑炮友之一的徐若瑄，則繼續透過律師搜證，隨時加入提告戰團！

去年12月王力宏與李靚蕾連場「力王對蕾神」大戰中，李靚蕾在網上大爆他性上癮及出軌時，指其炮友向他傳裸照，令Yumi捲入其中。為洗脫炮友之名，Yumi立刻報警，稱跟王力宏在2012年至2013年相戀，分手後對方才跟李靚蕾拍拖，但李靚蕾反擊：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據。」又展示2015年Yumi與王力宏的聊天紀錄截圖，女方的頭像照是半裸照外，李靚蕾更說於2013年已跟王力宏一起，並決定結婚及同居數月。未幾Yumi被傳吞藥自殺，直至本月初，Yumi透過工作室發文直指聲稱會向警方提交證據的李靚蕾冇影，表示已向她提供警察聯繫方式，但李靚蕾則說收不到以上訊息。

忍無可忍，Yumi昨日透過工作室網上發文，並附上所委託的上海律師聲明，發文中再提及Yumi和王力宏於2012年至2013年正式交往：「彼此密友皆知，也從未介入他人的婚姻」外，直斥李靚蕾公開影射Yumi介入其婚姻：「面對對質，李靚蕾小姐多次轉移重點，至今仍未提供任何證據。或許因為，警局、法院不比虛擬的網絡世界，惡意誤導、捏造證據是犯罪。」

直斥為滿足私欲「網暴殺人」

YYumi的工作室表示目前收到警方的回應，是李靚蕾因不在內地，內地警方無法第一時間傳喚她，但為了維權，工作室積極採取法律行動：「終於邁出艱難維權的第一步，現今已向法院提起了訴訟。法律看證據，不看『小作文』。網絡也絕非法外之地，法治社會，我們絕不應該無視法律！李靚蕾小姐為了滿足私欲，利用網友帶動輿輪，網暴殺人。」又說即使花幾百天甚至更久來追究造謠者們的責任也在所不辭：「接下來我們或許要經歷大家難以想像的阻礙，但我們還是相信公義，選擇把一切交給司法，等待公平處置，清者自清，李靚蕾，法庭見！」在公開的律師聲明中，未有點名針對李靚蕾，而是針對涉嫌侵害Yumi名譽的網絡用戶，要求刪除、停止傳播Yumi的不實言論，同時透露已完成相關證據的公證，會透過司法程序維護Yumi的合法權益。

至於同樣被影射為炮友之一的徐若瑄，多次發聲明撇清關係，並點名叫王力宏盡快解決：「不要因為個人私事，殃及友人。」丈夫李雲峰在上月底發聲力挺後，始令民情轉風向，開始懷疑李靚蕾的說法。近日徐若瑄忙於為今年5月在台北舉行的個唱造勢時，也不忘話有玄機的暗寸李靚蕾：「沒有美國時間去做甚麼多餘無意義的事。」昨日她更網晒朋友送來的新年禮物，包括許瑋甯送上的香皂，看來心情不錯。據知，徐若瑄雖未有如Yumi般提告，但她的確如之前的聲明所指，已委託律師展開對她侵權的行為進行證據搜集，意味繼續保留追究權利。