「尚氣」搞笑留言恭賀新禧　劉思慕新一年宣布做作家？

去年憑漫威（Marvel）首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）成功上位的加拿大籍華裔男星劉思慕（Simu Liu），趁住農曆新年於社交網站留言向Fans拜年！

他上載「尚氣」的Cute版公仔以及利是封和揮春的照片，並留言不忘搞笑寸《尚》華人拍檔錢信伊：「願虎年和平昌盛！祝願你同你愛嘅人農曆新年快樂。除非你或你其中一個愛人係錢信伊。Ｘ呢條友。」另方面，Simu亦於另一社交網平台以簡體字留言向Fans拜年：「新年快樂！對不起爸媽，還是不能給你們孫子！」

而新一年，Simu即換新Look染了一頭金毛示人。更留言透露自己今年的大計，除了於5月15日為「加拿大格林美」之稱的《2022年Juno音樂獎》任主持人之外，年初一當日亦宣布將會推出自己寫的自傳新書《We Were Dreamers: An Immigrant Superhero Origin Story》（我們是夢想者：一個超級英雄移民起源故事）。他形容新書是「一個關於在異國他鄉長大既有趣而又發自內心的故事。」亦是他與家人由中國移民到加拿大的故事，他透露自己花了接近3年時間去完成。