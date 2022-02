「尚氣」搞笑留言恭賀新禧　劉思慕新一年宣布做作家？

去年憑漫威(Marvel)首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)成功上位的加拿大籍華裔男星劉思慕(Simu Liu),趁住農曆新年於社交網站留言向Fans拜年!

他上載「尚氣」的Cute版公仔以及利是封和揮春的照片,並留言不忘搞笑寸《尚》華人拍檔錢信伊:「願虎年和平昌盛!祝願你同你愛嘅人農曆新年快樂。除非你或你其中一個愛人係錢信伊。X呢條友。」另方面,Simu亦於另一社交網平台以簡體字留言向Fans拜年:「新年快樂!對不起爸媽,還是不能給你們孫子!」

而新一年,Simu即換新Look染了一頭金毛示人。更留言透露自己今年的大計,除了於5月15日為「加拿大格林美」之稱的《2022年Juno音樂獎》任主持人之外,年初一當日亦宣布將會推出自己寫的自傳新書《We Were Dreamers: An Immigrant Superhero Origin Story》(我們是夢想者:一個超級英雄移民起源故事)。他形容新書是「一個關於在異國他鄉長大既有趣而又發自內心的故事。」亦是他與家人由中國移民到加拿大的故事,他透露自己花了接近3年時間去完成。