天生無辜臉　崔宇植練大隻希望擴闊戲路

韓片《上流寄生族》的31歲男星崔宇植，早前與女星金多美合演的愛情喜劇《那年，我們的夏天》受到觀眾愛戴，因擁有Baby face而被封為「浪漫喜劇Baby」的他，最近受訪時就表示想成為新一代「國民初戀」！

崔宇植在2001年隨家人移民加拿大，在2010年讀大學1年級時為了做演員而返回韓國，曾在韓劇《同伊》及《越看越可愛》中擔任臨時演員，並於翌年透過劇集《夥伴》正式出道，他於2014年在電影《巨人》中擔正，其後憑該片在《釜山電影節》勇奪「年度演員獎」，又在《青龍電影頒獎禮》奪得「新人男演員」。

他於2016年參演賣座韓片《屍殺列車》，雖然他的評價不及《巨人》，但亦為觀眾留下深刻印象，而他於2019年演出話題電影《上流寄生族》，令他受到世界各地影迷的注目，他與金多美合演的《那年，我們的夏天》去年12月首播，故事以曾經的全校第一及全校最後一名的愛情故事做主題，吸引不少年輕觀眾收睇，兩人更在《SBS演技大賞》獲得導演票選獎。

因為天生的「無辜臉」和瘦削身形，崔宇植過往多數飾演可憐、受欺負、被女主角拋棄或遇害身亡的角色，他最近受訪時就表示正在努力增肥：「不管你信不信，我的確正中鍛煉身體，已經增肥了4.4磅，沒有人可以阻止我，不單是改變形象，我也想擴闊戲路。」而《那年，我們的夏天》是他參演的首部愛情喜劇，他表示透過此劇讓大家看到他也可以演浪漫喜劇，將來希望繼續挑戰，成為大家心目中的「國民初戀」。