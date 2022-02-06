【移民駕車】雪地駕駛「自救」　8個小知識

移民外國，如選擇加拿大、美國、英國或北歐等地區，很大機會會遇上雪冬。若要雪中駕車，對欠缺經驗的香港移民來說，絕對是莫大考驗，為免出意外甚至搞出人命，大家不如先學懂「雪地駕車」8個小知識：

（1）加強輪胎抓力

由於輪胎橡膠在低溫中，會收縮硬化影響效能，如氣溫降至7度以下便應換上雪地輪胎，以增強抓地力；但若天氣惡劣，更建議為車輪加裝防滑鏈，無論你車子是前驅、後驅還是四驅，都請把4個車輪都裝上，才能確保全車有足夠的指引力和抓地力。

（2）提防電池耗光

汽車電池在冬天，電力消耗特別快，開車前除要確保電池夠電，偶爾也該開趟長途車，讓電池保持最佳效能；也要隨車帶備俗稱「過江龍」的汽車接電線，即使電力耗光，也至少能跟別車借電。

（3）清除玻璃積雪

若車子擋風玻璃已積了厚雪，單靠汽車玻璃發熱線，也難快速融雪，故此最好先用膠雪鏟剷走積雪，之後再用除冰劑除掉薄冰，當雪融成水，開水撥便能清理，但切忌在積雪未除時使用水撥，否則水撥很易受損。最好是在車子停泊時使用防雪罩，除雪最快靚正。

（4）給車匙孔解凍

在天氣超冷地區，有時連汽車匙孔也會結冰，車匙也插不進；這時你便要用火機，為車匙加熱並用「熱匙」撻車；如有帶備小吸管，亦可用它吹暖空氣入孔內，或能為匙孔解凍。當然最好方法，是定時給匙孔噴入潤滑液作預防保養。

（5）清除車身積雪

除了擋風玻璃，車燈（包括煞車燈、方向燈等）和車牌的積雪也必須清除，而車身上積雪同樣有清除必要，事關開車途中如積雪跌落路面，或漂到後車擋風玻璃上，便有機會釀成意外，若出事後被告上法庭，未除積雪車主隨時要負上最大刑責，故絕不能掉以輕心。

（6）預早溫柔煞車

在大雪中開車，必須亮起車燈，給道路使用者容易看到你，能見度若低於100米，更要打開霧燈。而雪中駕車更須慢駛，事關結冰路面的煞車距離會比平日大增10倍，而且煞車、踩油門、鬆油門力度都必須溫柔，否則「踏死」會很易失控打滑，故要時刻跟前車保持安全距離。

（7）行大路避小路

開車路線盡可能選擇大路，因為主要通道常有剷雪車剷雪，相反小路積雪量，會隨時超出你預期。若行駛中遇上剷雪車（或正在撒溶冰鹽或溶冰劑的車輌），超車時也要特別小心，因為剷雪車兩旁會排出積雪，這或會阻礙你的行車線，切勿強行通過。

（8）預防拋錨準備

最壞情況，是車子困在雪中「拋錨」，故此開車出門前都要穿上厚大衣，車中也要常備手套、帽子、長筒鞋、保暖氈、手電筒、反光背心等用品，最好備妥雪鏟、舊地氈和沙子（或貓沙），若車輪陷入雪中，你也能剷走車輪積雪，舖墊地氈及沙子能增加車輪摩擦力，或能助你脫困。更重要是帶備充電電池，否則手機無電，便叫天不應了。